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HDP'li üç vekil corona virüse yakalandı

27 Haziran 2020 Cumartesi - 16:02 | Son Güncelleme : 27 06 2020 - 16:12

Corona virüs TBMM'ye de sıçradı. Henüz isimleri açıklanmayan üç HDP'li milletvekili corona virüse yakalandı.


HDP'den yapılan açıklamada yapılan 3 vekilin koronavirüse yakalandığı belirtildi.
 
"DOKTOR KONTROLÜ ALTINDADIR"
 
Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç imzalı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Daha önce de açıkladığımız gibi Grup salonumuzun da bulunduğu katta bir temizlik personelinin enfekte olduğu hafta başında tespit edilmiştir. Bunun ardından çay ocağı, kat personeli, danışmanlar ve milletvekillerinin test yaptırmaları kararı alınmıştır. Şu ana kadar yapılan testlerde toplamda 3 vekilimizin enfekte olduğu anlaşılmıştır. Vekillerimiz doktor kontrolü altındadır ve sağlık durumları iyidir. Yeni bir gelişme olması durumunda kamuoyunu bilgilendireceğiz."

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HDP corona virüs
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