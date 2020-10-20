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HDP'li milletvekili Remziye Tosun hakkında soruşturma başlatıldı

AA |  20 Ekim 2020 Salı - 13:11 | Son Güncelleme : 20 10 2020 - 13:11

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan ailelere hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulan HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun hakkında soruşturma başlattı.


Başsavcılıktan evlat nöbetindeki ailelere hakaret eden HDP'li  milletvekili hakkında soruşturma. Dağa 17 yaşında kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemi yapan baba  Celil Begdaş'ın, dün partisinin il binasından çıkarken kendilerine hakaret eden  HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun hakkında Diyarbakır Cumhuriyet  Başsavcılığına yaptığı suç duyurusu değerlendirildi.
 Başsavcılık, Tosun hakkında, soruşturma başlatılmasına karar verdi.  Bir grup partiliyle dün HDP İl Başkanlığı binasına gelen Tosun,  partiden çıkarken evlatları için nöbet tutan ailelere hakaret etmiş, bunun  üzerine ailelerle HDP'li Tosun arasında gerginlik yaşanmış, olayın büyümesini  polisler önlemişti.    Evlat nöbeti tutan aileler de Remziye Tosun'a tepkilerini, "Kahrolsun  HDP" ve "Kahrolsun PKK" sloganlarıyla dile getirmişti.
 

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Remziye tosun HDP soruşturma
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