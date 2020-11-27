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HDP'li Milletvekili Önlü'ye soruşturma!

27 Kasım 2020 Cuma - 12:02 | Son Güncelleme : 27 11 2020 - 12:08

Öldürülen PKK'lı teröristin ailesine taziye ziyareti yapan HDP'li Milletvekili Alican Önlü hakkında soruşturma başlatıldı.


Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında terör örgütü PKK'nın Türkiye sınırları içerisindeki bir numaralı ismi olarak bilinen ve 10 Kasım günü düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen örgütün sözde 'Dersim Eyaleti' komutanı 'Yılmaz' kod adlı terörist İsmail Sürgeç'in ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı.

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HDP tunceli alican önlü
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