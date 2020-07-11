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HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Acar'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti

AA |  11 Temmuz 2020 Cumartesi - 17:45 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 17:45

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinin HDP'li Belediye Başkanı Yıldız Acar, kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi.


HDP'den yapılan açıklamada, Acar ile ilgili Doğubayazıt halkından, iş  insanlarından, kent esnafından, partililerden gelen eleştiri ve şikayetler  üzerine 5 ay önce araştırma ve inceleme sürecinin başlatıldığı bildirildi.
 
İnceleme sonucu, Doğubayazıt halkından gelen eleştiri ve şikayetlerin  haklı olduğu sonucuna varıldığı belirtilen açıklamada, "Gelinen aşamada, ortaya  çıkan tablo nedeniyle Doğubayazıt Belediye Eş Başkanı Yıldız Acar'ın Demokratik  Yerel Yönetimler Kurulumuzla bugün itibarıyla siyasi ve örgütsel herhangi bir  bağı kalmamıştır. Ayrıca Acar'ı partimizin yerel yönetim politikasına verdiği  zarar nedeniyle parti üyeliğinden kesin ihraç talebiyle Parti Merkez Disiplin  Kuruluna sevk ettiğimizi de değerli halkımız ve tüm kamuoyuyla paylaşmak  isteriz." ifadesine yer verildi.

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HDP Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar ihraç
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