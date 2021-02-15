Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane'ye işçi alacak! İşte başvuru şartları!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işçi alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2 meslek için kamu işçisi alımı yapılacak. Peki, Darphane işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Darphane Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru şartları ne? İşte kamu işçisi alımı ilanının detayları...

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işçi alımı ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün Kartal ve Beşiktaş işyerlerinde istihdam edilmek üzere 2 meslek için 16 kamu işçisi alımı yapılacak. Peki, Darphane işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Darphane Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru şartları ne? İşte kamu işçisi alımı ilanının detayları...

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde işçi kadrolarına yerleşen adaylar 2 ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle göreve başlatılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecek.

ALIM YAPILACAK MESLEKLER VE BAŞVURU ŞARTLARI

Yönetmelik Kapsamında Kuraya Tabi Alımlar

Matbaa İşçisi

Açık pozisyon sayısı: 5

İş Alanı/Kadro: Darphane/İşçi

Öğrenim Durumu: Ortaöğretim (Lise veya dengi)

Yaş Durumu: İlan tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak

Askerlik Durumu: Askerlik le ilişiği bulunmamak

Deneyim: 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek

Aranan özellikler: Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

Baskıcı (Plastik) İşçisi

Açık pozisyon sayısı:11

İş Alanı/Kadro: Darphane/İşçi

Çalışma Yeri: İstanbul

Öğrenim Durumu: Ortaöğretim (Lise veya dengi)

Yaş Durumu: İlan tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olmak.

Askerlik Durumu: Askerlikle ilişiği bulunmamak

Deneyim: T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, Pasaport veya diğer resmi kimlik belgelerinin güvenlikli basımı konularında en az 3 (üç) yıl deneyimi SGK kayıtları ile belgelemek veya akıllı kart üretim teknolojileri konusunda sertifika sahibi olmak.

Aranan diğer özellikler: Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

DARPHANE İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 15.02.2021 – 19.02.2021 tarihleri arasında yapılacak. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.