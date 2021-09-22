Hayri ilk kez göründü!

Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, her Perşembe yeni bölümleri ile ekrana gelen ve çok izlenen dizisi Camdaki Kız’ın 12.bölüm tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımında herkesin merakla beklediği Hayri karakterinin de bir sahnesine yer verildi. İlk kez izleyici karşısına çıkan Hayri’ye sevilen oyuncu Cihangir Ceyhan hayat verecek.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın dün akşam (20 Eylül) yayınlanan 12. bölüm tanıtımına Hayri’nin ekranda ilk kez gözüktüğü sahne damgasını vurdu. Geçen sezon finalinden bu yana çok merak edilen Hayri karakterini sevilen oyuncu Cihangir Ceyhan canlandıracak. Perşembe akşamı (23 Eylül) yayınlanacak yeni bölümde ilk kez izleyicisi karşısına çıkacak olan Hayri’nin hikayesi de daha şimdiden merak konusu oldu.

Nalan karakterini Burcu Biricik canlandırdığı Camdaki Kız’ın oyuncu kadrosunda Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Engin Şenkan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi , Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Orhan Eşkin, Selma Ergeç, Şenay Kösem, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi başarılı isimler rol alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor.