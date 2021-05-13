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Hayatını serebral palsi hastası oğlunu adadı

AA |  13 Mayıs 2021 Perşembe - 17:14 | Son Güncelleme : 13 05 2021 - 17:14

Konya'da 16 yıldır oğlunun gelişimi ve mutluluğu için elinden geleni yapan iki çocuk annesi 39 yaşındaki Nazmiye Korkmaz, evladına gösterdiği sevgi ve ilgiyle herkese örnek oluyor. Korkmaz "Hiçbir zaman Zekeriya'dan şikayetçi olmadım, onu çok seviyorum. O benim hayatımın merkezinde, canım, her şeyim" dedi.


Hayatını "nefesim" dediği serebral palsi hastası oğlunu adadı. Konya'da yaşayan iki çocuk annesi 39  yaşındaki Nazmiye Korkmaz, 1 yaşındayken serebral palsi (SP) teşhisi konulan 16  yaşındaki oğlu Zekeriya'ya büyük sevgi ve ilgiyle bakıyor.  Konyalı Ahmet ve Nazmiye Korkmaz çifti, 8 aylıkken dünyaya gelen  ikinci oğulları Zekeriya'da, doğumdan kısa süre sonra bazı farklılıklar  gözlemledi. Bunun üzerine aile, yaşadıkları Antalya'da farklı doktorlara  götürdüğü oğullarının SP hastası olduğunu öğrendi. Anne Nazmiye Korkmaz, 3 yaşına kadar konuşamayan oğlu Zekeriya için  Bursa'da yatılı bir rehabilitasyon merkezine başvurdu. Fedekar anne, burada  kaldıkları süre içinde Zekeriya'nın konuşmasına yardımcı olma adına öğrenip  uyguladığı refleksolojiyle oğlunun ağzından ilk kelimelerini duydu.
 
 Eşi 4 yıl önce vefat ettikten sonra oğulları Ramazan (22) ve Zekeriya  (16) ile birlikte Konya'ya taşınan,   evladına gösterdiği sevgi ve ilgiyle  herkese örnek olan Korkmaz, AA muhabirine, Zekeriya'nın hayatının merkezinde yer  aldığını söyledi. Diğer oğlunun Selçuk Üniversitesinde okuduğunu ifade eden Korkmaz,  "Eğer özel bir anneysen, özel bir çocuğun varsa kendi hayatından vazgeçeceksin.  Hayatını ona feda edeceksin, ben de hayatımı feda etmekten şikayetçi değilim."  dedi.  Anne Korkmaz, eşi vefat ettikten sonra birçok şeyi kendi başına  yapmayı öğrendiğini, Zekeriya'nın hem annesi hem de babası olduğunu anlattı.
 
  "Zekeriya ile iki bedende tek organ gibiyiz"
 
   Korkmaz, bazı SP'li hastalara göre Zekeriya'nın durumunun daha ağır  olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Zekeriya fizik tedavi ve eğitimi hiç bırakmadı ama kasılmaları çok  fazla olduğu için kalça çıkıkları, kemiklerde eğilme, vücutta bozulma gibi  sorunlarla 12 ameliyat geçirdi. Konya'ya taşındıktan sonra evde eğitim almaya  başladık. Karatay Özel Eğim Uygulama Okulu'yla eğitimlerimize devam ediyoruz.  Zekeriya'nın tedavisinde başarılı olabilmem için, 40 günlükken ilk geçirdiği  nöbetten şimdiki zamana kadar hayatında ne olduysa hepsi benim beynimde kayıtlı,  hepsine hakimim. Zekeriya ile iki bedende tek organ gibiyiz, 16 yıllık bir  hayatımız var. Bunun içine 12 ameliyat sığdırdık ve çok yoğun tedavi  süreçlerinden geçtik, hiç ümidimizi kaybetmedik."
 
  
Korkmaz, evde Zekeriya'yı emanet edebileceği birileri olduğunda dahi  bir an önce eve dönmek istediğini, aklının oğlunda kaldığını belirterek, "Hiçbir  zaman Zekeriya'dan şikayetçi olmadım, onu çok seviyorum. O benim hayatımın  merkezinde, canım, her şeyim. Zekeriya hep benimle beraber, birlikte ağlıyoruz,  gülüyoruz, mutlu oluyoruz. O benim nefesim. Bir oğlum daha var, ona karşı  sorumluluklarım da bulunuyor. Her zaman onun da yanındayım, o da benim her şeyim.  Zekeriya'nın abisi Ramazan en büyük destekçim." ifadelerini kullandı. Anne Korkmaz, oğlu ile yaşadıklarını, benzer durumdaki ailelere  yardımcı ve umut olması adına bir kitapta toplamayı düşündüğünü belirtti.  Antalya'da yaşarken eşiyle seyyar satıcılık yaptıklarını anlatan  Korkmaz, "Bu işi eşimin vefatından sonra da devam ettirmeye karar verdim. Yaz  aylarında 4 yıldır ailece Antalya'ya gidip büyük oğlumla seyyar satıcılık işine  devam ediyoruz. Pandemi nedeniyle kısıtlamalar kalkarsa bu yıl da gideceğiz  inşallah." diye konuştu.
 

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