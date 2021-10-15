15 Ekim 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.402 -0.70 EURO 10,7040 0.29
USD 9,2050 0.30 ALTIN 523,600 -1.25 USD 9,2050 0.30 ALTIN 524,040 -1.17
CANLI BORSA
TÜMÜ

Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı

AA |  15 Ekim 2021 Cuma - 16:03 | Son Güncelleme : 15 10 2021 - 16:03

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Değişiklikle il ve ilçe düzeyinde imzalanacak protokollerin görüş için Bakanlığa gelmeden valilik onayı ile yürürlüğe girmesi sağlanacak.


Taşra teşkilatından Hayat Boyu Öğrenme Genel  Müdürlüğüne ulaşan istek ve ihtiyaçlar da göz önünde bulundurularak yönetmelikte  bazı değişikliklerin yapılması ihtiyacı oluştu.
 
Kişisel, sosyal ve istihdamla ilişkili bir yaklaşımla bireylerin  bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşları,  Bakanlık birimleri, uluslararası kuruluşlar, STK ve özel sektörle imzalanan  protokoller, Bakanlıktan görüş alınmadan valilik onayıyla yürürlüğe girecek.
 
Değişiklikle bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması, kaynakların  etkin ve verimli bir şekilde kullanılması ve yerinden yönetim ilkelerinin  faydaları da göz önünde bulundurularak protokol çalışmalarında taşraya yetki  devrinde bulunulacak. İl ve ilçe düzeyinde imzalanacak protokollerin görüş için  Bakanlığa gelmeden valilik onayı ile yürürlüğe girmesi sağlanacak.
 
Her il veya ilçenin kendine has ihtiyaç ve istekleri bulunmasından  dolayı, merkezi yönetim anlayışı ile tek şablonda tüm yerleşim birimlerinde aynı  uygulamanın etkili olamaması da göz önünde bulundurularak yapılan değişiklikle  yereldeki sorunlar yerel yöneticiler tarafından çözülecek.
 
Yapılan değişiklikle yüzlerce protokol talebi Bakanlığa gelmeyecek,  görüş için uzun süre beklenmeyecek, valilik onayıyla yürürlüğe girerek daha  isabetli kararlar alınması ile zaman ve enerjiden tasarruf sağlanacak, işlemler  gecikmeden yerinde ve süratli bir şekilde gerçekleştirilecek.

ETİKETLER

Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği valilik protokol
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.