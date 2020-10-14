14 Ekim 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.184 0.83 EURO 9,3110 0.06
USD 7,9150 -0.06 ALTIN 486,880 1.11
CANLI BORSA
TÜMÜ

Hastanın beynindeki tümörü burun deliğinden çıkardılar

İHA |  14 Ekim 2020 Çarşamba - 16:37 | Son Güncelleme : 14 10 2020 - 16:37

Afyonkarahisar’da özel bir hastanede gerçekleştirilen ameliyatta hastanın beyninde bulunan tümör burun deliklerinden girilerek başarılı bir operasyonla çıkarıldı.


Görme kaybıyla kentteki özel bir hastaneye başvuran ve ismi açıklanmayan Uşaklı 72 yaşındaki hastaya yapılan tahlil ve tetkikler sonucunda hipofiz bezine yerleşmiş ve kafa tabanındaki sinirlere bası yapan bir tümörün varlığı tespit edildi. Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Celal Özbek Çakır tarafından operasyon yapılmasına karar verildi. Ameliyata alınan hastanın burun deliklerinden girilerek beynindeki tümör alındı.
 
Operasyon sonrası açıklamalarda bulunan Çakır, transsfenoidal cerrahinin burun boşluğundan girilip hipofiz tabanına ve oradan hipofize ulaşılıp yapılan cerrahi olduğunu söyledi. Çakır, "Hastamız da 72 yaşında, ani gelişen göz kapağında düşme, görme kaybı ve şiddetli baş ağrısı ile bize geldi. Hastanın tetkiklerinde sella dediğimiz kafa tabanında hipofiz bezinin yerleştiği boşlukta büyük bir kitle ve buna bağlı bu bölgedeki kranial sinirlerin bası altında kaldığını görerek cerrahi kararı aldık. Hastaya transsfenoidal girişimle tümörü tamamen boşalttık ve problemsiz olarak servise aldık" dedi.
 
Öte yandan sağlığına kavuşan hastanın kısa zaman sonra taburcu edileceği belirtildi.

ETİKETLER

beyin tümor ameliyat
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.