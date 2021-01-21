Hastalanan sürücü minibüsle akaryakıt istasyonunun bahçesine uçtu!

Ehliyetsiz olduğu öğrenilen Muharrem K.(19), minibüsle seyir halindeyken direksiyon başında rahatsızlandı. "Bana bir şey oldu" diyen genç, daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan istinat duvarını aşan minibüs akaryakıt istasyonunun bahçesine uçarak devrildi.

Akaryakıt istasyonunun bahçesinde kolilerde bulunan lavaboları da parçalayan minibüste bulunan sürücüsü Muharrem K. ile Melik Karmil (22) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç sürücüsünün anksiyete rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.