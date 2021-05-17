Hapisten çıkan tescilli güzel Sibel Demiralp: İçerde 2 kez bıçaklandım

Sibel Demiralp, 2016 The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması ve 2017 Perfect Models Of Turkey Güzellik Yarışması birincisi oldu. Mankenlik yapan Demiralp, 2017 yılının temmuz ayında, bir akrabası ve bir mankenin de aralarında bulunduğu 4 kişi ile birlikte, İstanbul'da yaşayan iş insanı H.F.'nin çıplak fotoğraflarını çekip, şantaj yaptığı iddiasıyla tutuklandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada tutuklu yargılanan Demiralp, şantaj suçundan beraat ederken, 'Nitelikli yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Kredi kartını kötüye kullanma' suçlarından 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 3 yıl kaldığı Bakırköy Kadın Cezaevi'nden çıkar çıkmaz memleketi Adana'ya dönen tescilli güzel, Sabah gazetesinin sorularını yanıtladı. Çocuk sayılacak yaşta cezaevine düştüğünü söyleyen Demiralp, "En büyük hatam devletten yardım istememekti. Arkadaşlarıma sığındım. Cezaevine düştüm. İki kez bıçaklandım. Dostlarım yanıma gelmedi" dedi.

PİŞMANLIĞIM ACIMDAN BÜYÜK

Mesleki kariyerinizin zirvesinde kendinizi cezaevinde buldunuz. Sizce hatayı nerede yaptınız?

Erken gelen şöhreti kaybetmemek, kazandığım yarışmaların ardından daha da fazla başarıya ulaşmak istedim. O dönem öyle azimli ilerliyordum ki ta ki birisi karşıma çıkıp "Benimle birlikte olmazsan kariyerini elinden alırım" diyene dek... Yaptığım en büyük hata devletten yardım istemek yerine arkadaşlarımdan yardım istemek oldu. Bunu çocukluğumdan dolayı ve o anın elimden alınma korkusuyla bir anlık kararımın bana kâbusu yaşatacağının bilincinde olmadan yaptım. Bunun binlerce kez altını çizmek istiyorum; ben, sadece mesleğine âşık biri olarak mesleğime kimse dokunmasın diye engel olmak istedim.

Aslında çocuk sayılacak bir yaşta ağır hayat tecrübeleri edindiniz. Pişmanlıklarınız neler?

3 yıl boyunca annemi 3 kez görebildim. Şöhret ve güzel yaşam varken sayısını bilmediğim geniş bir arkadaş çevrem vardı, cezaevi kapısından girdiğim an 3 yıl boyunca tek bir arkadaşım ziyaretime gelmedi, beni arayıp sormadı. Ve aldığım tehditlere birebir şahit oldukları halde onlar da herkes gibi inanmayı tercih etti çünkü bu en kolayıydı. Şimdi daha güçlü bir şekilde devam edeceğim yoluma. Tek pişmanlığım yargıya başvurmamak ve arkadaş çevreme inanıp "Biz hallederiz birilerinden yardım isteyerek, seni sahipsiz sanmasınlar' dediklerinde gerçekten halledebileceklerine inanmak oldu. Çocuktum ve şimdi yaşadığım hayat tecrübeleri beni olgunlaştırdı, büyüttü. Dersimi aldım, düşünmeden hareket etmenin cezasını ağır şekilde çektim. Pişmanlığım acımdan daha büyük.