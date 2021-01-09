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Hande Yener imzayı attı! 3 milyon TL'lik anlaşma...
Hande Yener imzayı attı! 3 milyon TL'lik anlaşma...
09 Ocak 2021 Cumartesi - 9:57
| Son Güncelleme : 09 01 2021 - 9:57
Ünlü isimlerin sık sık milyonluk reklam kampanyalarına imza attığını duyarız. Bu kez benzer bir haber Hande Yener'den geldi.
SONRA OKU
Yeni albümüyle gündemde olan popçu
Hande Yener
, bir mobilya firmasının 2021 yılı marka yüzü oldu.
Posta'da yer alan
haber
e göre;
reklam
için hit şarkısı 'Kırmızı'yı yeniden yorumlayan Yener'in, bu anlaşmadan 3 milyon TL kazandığı konuşuluyor.
ETİKETLER
Hande Yener
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