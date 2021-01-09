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Hande Yener imzayı attı! 3 milyon TL'lik anlaşma...

09 Ocak 2021 Cumartesi - 9:57 | Son Güncelleme : 09 01 2021 - 9:57

Ünlü isimlerin sık sık milyonluk reklam kampanyalarına imza attığını duyarız. Bu kez benzer bir haber Hande Yener'den geldi.


Yeni albümüyle gündemde olan popçu Hande Yener, bir mobilya firmasının 2021 yılı marka yüzü oldu.
 
Posta'da yer alan habere göre; reklam için hit şarkısı 'Kırmızı'yı yeniden yorumlayan Yener'in, bu anlaşmadan 3 milyon TL kazandığı konuşuluyor.

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