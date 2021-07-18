Hande Yener'den üzen itiraf: Annem hala bilmiyor

‘Ameliyat 7 saat sürdü , Altın Kelebek ödülünü alırken kimse anlamadı’

Ünlü şarkıcı, teşhis sonrası hemen ameliyata alındığını açıkladı: "Ameliyat 7 saat sürdü. 5 gün hastanede kaldım. Ameliyattan bir hafta sonra Altın Kelebek’ten ‘Başarı Ödülü’mü alacaktım. Fakat ameliyattan sonra vücuduma drenler taktılar. Onları göstermemem gerekiyordu.Ceketimin vatka kısımlarına drenleri koyup, kabloları sakladım. ‘Altın Kelebek Ödül Töreni’nde ödülümü alırken ‘Bela’ şarkımı da tanıtmaya hazırım’ dedim. Oradaki kimse anlamadı. Ben aslında ameliyattan yeni çıkmıştım."

"Annem hâlâ bilmiyor"

Sağlığının yerinde olduğunu söyleyen Hande Yener, "Şu an birinci yılımı kutluyorum. İyi olduğum için de bunu açıklıyorum. 2 gün önce temiz sonuçlarımı aldım. 6 ayda bir yaşadığımı kutluyorum. Her gelen sonuçta evde çığlıklar atılıyor" dedi. Yener annesinin hastalığından haberinin olmadığını da itiraf etti: "Annem hâlâ bilmiyor. Eğer öğrenirse sadece meme kanserine dikkat çekmek için bu konudan bahsettiğimi söyleyeceğim."