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Hamsi ve istavrit bolluğu! Kilosu 10 lira

AA |  25 Ekim 2021 Pazartesi - 15:02 | Son Güncelleme : 25 10 2021 - 15:02

Denizlerdeki yasağın sona erdiği 1 Eylül'den itibaren avlanmayı sürdüren Doğu Karadenizli balıkçılar, son günlerdeki olumsuz hava koşullarına rağmen bol miktarda avladıkları hamsi ve istavritle kıyıya dönüyor.


Hava sıcaklıklarının son günlerde düşüşe geçmesiyle yağışın da olduğu  Trabzon'da önceki yıllara göre fazla miktarda avlanan hamsi ve istavrit  tezgahlarda ilgi görmeye devam ediyor.
 
 Günün erken saatlerinde tezgahlarını bol ve çeşitli balıklarla  süsleyen balıkçılar, Ortahisar ilçesindeki Trabzon Balık Pazarı'nda hamsinin  kilogramını 20, istavritin kilosunu da 10 liradan satışa sunuyor.
 
Balıkçı Mehmet Örseloğlu, AA muhabirine, bol ve bereketli geçen hamsi  avcılığında fiyatların zaman zaman değişkenlik gösterdiğini söyledi.
 
Karadeniz'de hamsi avcılığının bölgesel olarak devam ettiğini belirten  Örseloğlu, "Zonguldak, Hopa, İstanbul ve Sinop'ta avlanma sırasında balıkçılar da  balığın gidiş yönüne doğru takip ediyor. Genel olarak baktığımızda sezon  açılışından şu ana kadar iyi ve bereketli bir sezon geçiyor. Vatandaş doğal  olarak fiyatların biraz daha aşağıda olmasını istiyor. İnşallah bu sezon  beklentileri karşılayacaktır." ifadelerini kullandı.
 
Örseloğlu, bu sezon palamut avından bekledikleri verimi alamadıklarını  kaydederek, "Geçen sene bu dönemlerde hamsi vardı ama inceydi. Bu sene hem hamsi  hem de istavrit çok bol oldu. Palamudun olmamasına rağmen hamsi ve istavrit çok  iyi şekilde sezonu geçiriyor. Ayrıca bu sene lüfer ve çinekop açısından da  verimli geçti." dedi.
 
Muzaffer Özsandıkçı da havaların soğuk ve yağışlı olmasına karşın  satışlardan memnun olduklarını belirtti.
 
İnsanların hamsiye ilgi gösterdiğini anlatan Özsandıkçı, "Şu anda hava  durumuna rağmen bir avlanma var ve hamsi satışı oluyor. Ayrıca istavrit, mezgit  ve çinekop gibi çeşitlerde var. Hamsi 20, istavrit 10, çinekop 40, zarganın  kilogramını da 35 liradan satıyoruz." dedi.
 
  
 

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