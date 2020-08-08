Hamilelikte mide bulantısı pek çok anneyi zorlayan erken hamilelik belirtilerinden biridir. Bebek bekleyen annelerin genellikle sabah saatlerinde karşılaştığı mide bulantıları kimi zaman şiddetli nolabilir. Bazı anneler bütün gün mide bulantısı yaşarken bazılarında ise sadece bazı kokular veya yiyecekler tarafından tetiklenen bulantı görülür. Peki, Hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar? Hamilelikte mide bulantısına ne iyi gelir? İşte hamilelikte mide bulantısı ile ilgili merak edilenler...

Gebelikte mide bulantısı pek çok anne adayın yaşadığı hemilelik belirtilerindendir. Çoğu yeni anne adayı hamilelik te mide bulantısından oldukça şikayetçidir. Sabah bulantısı olarak da tarif edilen mide bulantıları genellikle hormonlardan kaynaklanır ve kimi zaman gebeler için rahatsız edici boyutlara ulaşabilir. Kokuya ve yiyeceklere duyarlıklık bu dönemde hat safyaya ulaşır ve kusma ile sonuçlanır. Peki, Hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar? Hamilelikte mide bulantısına ne iyi gelir? İşte hamilelikte mide bulantısı ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Sabah bulantıları olarak da adlandırılan hamilelikte mide bulantıları bebek bekleyen anneler için en kötü hamilelik belirtilerindendir. Hamile kalan kadınların yüzde 70 ila 80'ini etkileyen hamilelikte mide bulantısı genellikle hamilelik hormonlarından kaynaklanır ve kusma ile sonuçlanır.

HAMİLELİKTE MİDE BULANTISI NE ZAMAN BAŞLAR?

Mide bulantıları genellikle hamileliğin 6. haftasında başlar ve 14. haftaya kadar devam eder. Bazı kadınlar da ise hamilelik boyunca mide bulantıları devam eder.

Hamilelikte mide bulantıları her ne kadar sabah bulantıları olarak adlandırılsa da aslında günün her saatinde görülebilir. Bebek bekleyen anneler genellikle mide bulantısının en şiddetli halini yaşayabilir. Mide bulantıları anne adayının hayatını etkileyecek ölçüde bütün gün görülebilir. Gebelikte mide bulantıları özellikle kokular ve yiyecekler tarafından tetiklenebilir.

Mide bulantıları semptomları hamileliğin 6. haftasında hafifçe başlayabilir, kötüleşebilir ve gebeliğin 9. ve 10. haftasında zirveye çıkabilir. Hamilelikte mide bulantıları 12.hafta ila 14. haftaya yaklaştıkça azalabilir.

HAMİLELİKTE MİDE BULANTILARI NE ZAMAN SONA ERER?

Bebek bekleyen birçok anne için mide bulantıları hamileliğin 12. veya 14 haftalarında yani hamileliğin ikinci trimesterinde tamamen iyileşmeye başlar.

Bazen, mide bulantısı, bebek büyüdükçe annenin mide ve bağırsaklarına baskı yaptığı zaman yeni üçüncü trimesterde tekrar ortaya çıkabilir.

HAMİLELİKTE MİDE BULANTISINDA NE İYİ GELİR?

Gebelikte mide bulantısı sağlıklı bir gebeliğinnormal bir parçası olsa da, 3 ay boyunca süren bulantı için yardım almanız gerekebilir. Acı çekmekten yorulduysanız rahatlamanızı sağlayacak bazı püf noktaları var.

Hamilelikte mide bulantısına iyi gelen şeyler!

- Az ve sık yemek yiyin. Sabahları mideyi çok doldurmak veya çok aç kalmak hamilelerin sıklıkla bulantı yaşamasına neden olabilir.

-Bol miktarda protein ve karbonhidrat yiyin. Ancak ağır ve yağlı yiyeceklerden kesinlikle kaçının.

- Zencefil çayı için veya zencefilli şekerler çiğneyin. Nane çayı da mide bulantılarına iyi gelebilir. Kullanacağınız bitki çayları için mutlaka doktorunuza danışın.

- Gün boyunca küçük yudumlarda su için.

- Sabahları yataktan kalkar kalkmaz kraker yiyebilirsiniz.

- Mümkün olduğunca güçlü kokulardan kaçının.

- Sandviç, salata veya meyve gibi pişirmek zorunda olmadığınız yiyecekleri yiyin.

- Limonata için veya limon suyunu koklayın.

- Aşırı terlemeden kaçının.

- Yürüyüş, doğum öncesi yoga veya yüzme gibi egzersizler yapın.

- Mümkün olduğunca dinlenin.