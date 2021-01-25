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Hamilelere uyarı! "Muayeneleri ertelemeyin"

25 Ocak 2021 Pazartesi - 17:28 | Son Güncelleme : 25 01 2021 - 17:28

Muş Devlet Hastanesinde görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Hacı Cerit Karaçay ile Yasemin Reyhancan, hamileleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde muayenelerini ertelememeleri konusunda uyardı.


Kadın Hastalıkları ve  Doğum Uzmanı Hacı Cerit Karaçay ile Yasemin Reyhancan, yaptıkları açıklamada, özellik gebelik  sürecinde kadınların bağışıklık sisteminin düşük olduğu söyleyerek, Kovid-19 tedbirlerine daha çok dikkat etmesi gerektiğini  ve gebeliğin kendi başına riskli bir süreç olduğunu, bu nedenle  kadınların "virüs kaparım" endişesi duymayıp kontrollerini ihmal etmemelerini  istedi.

Hastanelerde bulaşı riskinin azaltılmasına yönelik önlemlerin  alındığını aktaran Karaçay, "Kovid-19 olduğu için gebelerimizin hastaneye  gelmemeleri gibi bir süreç söz konusu olmamalı. Maskelerini takıp gerekli  önlemleri alarak gelmelerini önemle rica ediyoruz. Rehavete kapılmamalıyız.  Belirlenen kurallara uymaya devam etmeliyiz. Aşılama kendi başına uzun bir süreç.  Bu nedenle maskeden taviz vermiyoruz, el yıkamaya dikkat ediyoruz." ifadelerini  kullandı.

"Bol bol su tüketilmesini öneriyorum"

Dr. Reyhancan da salgın sürecinde hastaların sıkıntı yaşamaması için  tüm sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptığını belirtti.

Hamilelerin bağışıklık sisteminin düşmesi nedeniyle daha çok risk  altında olduklarına dikkati çeken Reyhancan, şöyle konuştu:

"Gebelerimizin bağışıklık sistemini güçlü tutması çok önemli. Bu  süreçte ev gezmelerini bırakmaları gerekiyor. Poliklinik kontrollerini  doktorların önerdiği sürede aksatmamalarını istiyoruz. Hamilelerde Kovid-19 daha  ağır seyrettiği için 2 candan da sorumlu olduğumuzu unutmamalıyız. Yaklaşık bir  yıldır Kovid-19 servisinde, yoğun bakımda ve doğumhanede Kovid-19 ile mücadele  ediyoruz. Halkımızdan da aynı özeni göstermelerini bekliyoruz. Gebelerin bol su  tüketmesini, meyve ve sebze yemelerini ve doktorların tavsiyelerine uymalarını  öneriyorum."

 

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hamile Muş Devlet Hastanesi Hacı Cerit Karaçay Yasemin Reyhancan
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