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Hami Aksoy: KKTC'nin ortaya koyduğu tutumu destekliyoruz

DHA |  08 Temmuz 2020 Çarşamba - 22:42 | Son Güncelleme : 08 07 2020 - 22:42

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD, 2020 mali yılına ilişkin tahsisat yasaları uyarınca GKRY'yi Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim (IMET) Programına dahil ettiğini açıklamıştır. KKTC makamlarının bu konuda ortaya koyduğu tutumu destekliyoruz" dedi.


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin GKRY'yi 'Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim (IMET) Programına' dahil etmesine ilişkin gelen soruya, yaptığı yazılı açıklama ile cevap verdi. Aksoy, "ABD, 2020 mali yılına ilişkin tahsisat yasaları uyarınca GKRY'yi Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim (IMET) Programına dahil ettiğini açıklamıştır. KKTC makamlarının bu konuda ortaya koyduğu tutumu destekliyoruz. Müttefikimiz ABD'ye Ada'daki iki tarafa eşit muamelenin bir BM ilkesi olduğunu hatırlatmak isteriz. Daha önce de defaatle vurguladığımız gibi, bu ve benzeri adımlar Kıbrıs meselesine çözüm bulunması yönündeki çabalara katkı sağlamamakta, aksine Rum kesiminin uzlaşmaz tutumunun daha da güçlenmesine yol açmaktadır. İki taraf arasındaki dengeyi gözetmeyen adımların Ada'da güven ortamının tesis edilmesine, ayrıca Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın sağlanmasına da yardımcı olmayacağı açıktır" ifadelerini kullandı. 

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