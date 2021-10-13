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Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasaklandı

AA |  13 Ekim 2021 Çarşamba - 19:41 | Son Güncelleme : 13 10 2021 - 19:41

Hakkari'de gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, oturma eylemi, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.


Valilikten yapılan açıklamada, cumhuriyetin temel nitelikleri,  devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, suç  işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin ile genel sağlığın  korunması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önüne  geçilmesi, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel  toplumsal olayların engellenmesi amacıyla bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.
 
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19.  maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince  Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin kapsam dışında  bırakıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Hakkari sınırları içinde 14 Ekim saat 00.01'den 28 Ekim saat 23.59'a  kadar 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda  miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto  eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto, yürüyüş ve toplanmalar,  halk kürsüleri şeklinde toplantı, toplanmalar, halk toplantıları, ses-yayın  araçları ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi,  çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama, imza  kampanyası, dilek feneri, balon uçurtmak, drone, paramotor, planör ve benzeri her  türlü hava faaliyetleri, kamu kurum, kuruluşları hariç olmak üzere anma  toplantısı, anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, sinevizyon, pandomim ve benzeri  faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma  ve benzeri türdeki her türlü etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı  alınmıştır."

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Hakkari gösteri yürüyüşleri açlık grevi
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