Hakim etek boyunun fotoğrafının çekilmesini istemişti! Hapis cezası

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 2019'da katıldığı duruşmada avukat Tuğçe Çetin'in etek boyunun olması gerekenden kısa olduğunu iddia ederek tutanak tutup, etek boyunun fotoğrafının çekilmesini isteyen hâkim Mehmet Yoylu hakkında hapis cezası verdi.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 2019'da katıldığı duruşmada avukat Tuğçe Çetin'in etek boyunun olması gerekenden kısa olduğunu iddia ederek tutanak tutup, etek boyunun fotoğrafının çekilmesini isteyen hâkim Mehmet Yoylu hakkında kararını verdi. Daire, davranışı hakaret olarak değerlendirerek, Yoylu'nun 1 yıl 1 ay 18 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sabah gazetesinden Mevlüt Hasgül'ün haberine göre, daire ayrıca Yoylu'nun aynı gün içerisinde başka bir avukata açıkça hakaret etmesini de değerlendirerek, Yoylu'ya "hakaret" suçundan 1 yıl 1 ay 18 gün hapis cezası verdi. Eylemleri bir bütün olarak "hakaret" kabul eden daire, Yoylu'ya toplamda 2 yıl 3 ay 6 gün hapis cezası verilmesine hükmetti. Yoylu, 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlemezse cezaları düşecek.