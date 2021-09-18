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Hakim Cem Reşit Eyüpoğlu, kazada hayatını kaybetti

Davut CAN/ İZMİR, (DHA) |  18 Eylül 2021 Cumartesi - 17:34 | Son Güncelleme : 18 09 2021 - 17:34

İzmir Adliyesi'nde hakim Cem Reşit Eyüpoğlu (51), otomobille Menemen ilçesindeki otoyol gişelerine çarptığı kazada yaşamını yitirdi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaza, saat 02.00 sıralarında, Kuzey Ege Otoyolu Menemen gişelerinde meydana geldi. İzmir Adliyesi'nde hakim olan Cem Reşit Eyüpoğlu yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp, gişenin duvarına çarptı. Gişe görevlileri ve trafikteki diğer sürücüler, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
 
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Eyüpoğlu'nu çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Eyüpoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Cem Reşit Eyüpoğlu'nun cesedi, savcının incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlattı. 
 
KAZA ANI KAMERADA
 
Hakim Cem Reşit Eyüpoğlu'nun hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin, gişe duvarına çarptığı anlar yer aldı. 
 

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İzmir Adliyesi Cem Reşit Eyüpoğlu kaza
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