Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi."
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- Haftanin'de 6 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi
Haftanin'de 6 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi
10 Ağustos 2020 Pazartesi - 11:29 | Son Güncelleme : 10 08 2020 - 11:33