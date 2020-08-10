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Haftanin'de 6 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi

10 Ağustos 2020 Pazartesi - 11:29 | Son Güncelleme : 10 08 2020 - 11:33

MSB: Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.


Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi."

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