Haftanin'de 6 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi

MSB: Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi."