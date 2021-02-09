Hafta sonu kar geliyor: İstanbul için peş peşe uyarılar geldi! Son yılların en soğuk ve karlı günleri...

Şubat ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar dün bazı illerde 25 dereceye kadar çıktı. Meteoroloji uzmanları sıcaklıkların 4-5 gün daha süreceğini fakat soğuk hava dalgasının kapıda olduğunu söylüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından orta ve uzun vadeli hava durumu tahmin haritası paylaşılırken İstanbul 'da kar yağışı beklendiği ifade edildi. Meteoroloji 'nin bu son dakika açıklaması, gündemin en çok öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, İstanbul'da beklenen kar yağışı ile ilgili sabah .com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Demirhan, İstanbul genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışının cuma gecesi itibarı ile başlayacağını söylerken "İstanbul'da cuma gününe kadar yağmur şeklinde bir yağış bekliyoruz. Cuma gecesi itibarı ile yağışın karla karışık yağmura ya da doğrudan kar yağışına dönmesi yüksek ihtimal. Yüksek kesimlerde kar örtüsü oluşabilir; ancak şehir merkezlerinde cuma gecesi itibarı ile karla karışık yağmur görülebilir." sözlerini kullandı.

Demirhan, son dakika açıklamalarının devamında, şiddetli rüzgara ve 87 kışı iddialarına da açıklık getirirken İstanbul'da kar yağışı için ilçe bazında tahminler ve yağışların ne zaman şehri terk edeceğine yanıt verdi.

87 KIŞI İDDİALARI

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, 87 kışı iddialarıyla ilgili olarak, "Hiçbir meteoroloji mühendisi, 8 gün sonrası için 87 kışı gelecek tarzında bir açıklama yapmaz. Meteorolojik açıklamaları Meteoroloji Genel Müdürlüğü en iyi şekilde yapar." ifadelerini kullandı.

Demirhan, açıklamalarının devamında Meteorolojik bilgilerin doğruluğuna vurgu yaparken şu sözleri kullandı:

"Meteoroloji ile ilgili bilgileri nereden aldığımız çok önemlidir. Meteoroloji uzmanları, en ufak açıklamaları yapmak için bile çok uzun eğitimlerden geçiyor. Meteoroloji, kahinlik forumlarının işi değil. O yüzden, insanlar bilgiyi nereden aldıklarına lütfen dikkat etsin. Meteoroloji önemli bir konu; çünkü hayatımızı doğrudan etkiliyor. Hiç meteoroloji bilgisi olmayan kişiler böyle açıklamaları yapıyorlar ve bunu dinleyen, okuyan ve izleyen insanlar buna göre planlarını yapıyorlar. "

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Demirhan, İstanbul'da beklenen yağışlar için cuma gecesini işaret etti ve şunları söyledi:

İstanbul'da cuma gününe kadar yağmur şeklinde bir yağış bekliyoruz. Cuma gecesi itibarı ile yağışın karla karışık yağmura ya da doğrudan kar yağışına dönmesi yüksek ihtimal. Yüksek kesimlerde kar örtüsü oluşabilir; ancak şehir merkezlerinde cuma gecesi itibarı ile karla karışık yağmur görülebilir. Bunun cumartesi günü de devam etmesini bekliyoruz. Cumartesi günü ve sonrasına ilişkin konuşabilmek için durumu takip etmemiz gerekiyor. Daha da önemlisi, cuma gününe kadarki durumu da takip etmemiz gerekli. Rüzgar çok kuvvetli şu anda, bununla beraber üzerimize gelen bir sistem var. Bu görünüyor; fakat şu netliğe kavuşmuş durumda. Cuma gece saatlerinde sıcaklıkların düşmesini ve bir kar yağışının oluşmasını bekliyoruz.

'Son yılların en soğuk ve karlı günleri...'

Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli tahminlerinde cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının düşeceği ve 14 Şubat pazar günü İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin tamamında kar yağışı görüleceği duyuruldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler eski müdürü Ahmet Uçar sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında aşırı soğuk ve yağışlı hava sisteminde anormal değişimler olmazsa son yılların en soğuk ve karlı günlerini görebileceğimizi açıkladı.

Ahmet Uçar mesajında "Bu hafta sonundan itibaren ülkemizi etkisi altına alacak aşırı soğuk ve yağışlı sistem beklentilerimiz doğrultusunda gelişimine devam ediyor. Sistemde anormal değişimler olmazsa Marmara ve Karadeniz bölgesi bir hafta boyunca son yılların en soğuk ve karlı günlerini görebilir" ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Orhan Şen ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuzey Batı bölgelerde Cuma gecesinden itibaren kuvvetli sıcaklık düşüşü (15 derece düşer), Marmara'da yağış az görünüyorsa, yağış olursa kar şeklinde olur" ifadelerini kullandı.

METEOROLOJİ'DEN ÇOK SAYI KENTE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji, İstanbul dahil çok sayıda kent için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; güneyli yönlerden Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve kısa sürel fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ UYARISI

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu ’nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

METEOROLOJİ DUYURMUŞTU

Meteoroloji'nin 'Orta ve uzun vadeli' tahmin haritasında göre İstanbul'a 14 Şubat pazar günü kar yağışı geri dönüyor. Kar yağışının İstanbul ile birlikte Marmara'nın tamamı ile İç Anadolu Bölgesi'nde ve Karadeniz'de de etkili olacak.

MARMARA BÖLGESİ BUGÜN FIRTINALI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin batısı ile Yalova çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor.

Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörüldüğünden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.