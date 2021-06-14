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Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili flaş gelişme! Restoranlar, kafeler, lokantalar hepsini kapsıyor! Tüm yasaklar kalkıyor... Tarih belli oldu
Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika açıklaması! Tüm yasaklar kalkıyor. Restoranlar, kafeler, lokantaları kapsıyor... Tarih belli oldu. Uzmanlar aşı çalışmaları bu hızda giderse Türkiye iki ay içinde rahatlar ve sokağa çıkma yasakları sonbaharda kalkmış olur ifadeleri kullandı. Yapılan en son açıklamada sokağa çıkma yasaklarının hafta içi ve cumartesi günü 22.00 ile 05.00 arası pazar günü ise tüm gün uygulanmasına karar verilmişti. Yasakların haziran sonuna kadar devam edeceği ifade edilmişti.
Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika açıklaması! Koronavirüs salgınıyla ilgili son gelişme üzerine Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz” diye konuştu.