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H5N8! O ülkede görüldü, ilk kez...

AA |  07 Mart 2021 Pazar - 9:56 | Son Güncelleme : 07 03 2021 - 9:56

Danimarka’da bir çiftlikte kuş gribi virüsü (H5N8) tespitinin ardından 4 bin hindinin itlaf edilmeye başlandığı bildirildi.


Gıda ve Kontrol İdaresinden yapılan açıklamaya göre, başkent  Kopenhag’a 120 kilometre uzaklıktaki Skaelskör kasabası yakınlarında yer alan  Lundby köyünde, yaklaşık 50 bin hindi bulunan bir çiftlikte kuş gribi virüsüne  rastlandı.
 
Hindilerin geniş bir alanda birbirine uzak 10 farklı kümeste  yetiştirildiği çiftlikte, kuş gribi virüsü taşıyan hayvanların tespit edildiği  tek kümesteki 4 bin hindinin itlafına başlandı.
 
Söz konusu çiftlik ile 3,5 kilometre ve 9 kilometre sınırındaki kümes  hayvanları izlenmeye başlanırken, bölgede bazı önlemler alındı.
 
Önlemler arasında, belirtilen sınırlar içerisindeki kümes  hayvanlarının yer değiştirmesi ve yumurta satışının yasaklanması bulunuyor.
 
Danimarka’da Kasım 2020'den bu yana 8’inci defa kuş gribine  rastlanırken, virüs ilk kez hindilerde tespit edildi.
 
Gıda ve Kontrol İdaresi, kuş gribinin göçmen kuşlardan bulaştığı  ihtimali üzerinde duruyor.
 
  
 

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Danimarka kuş gribi H5N8 hindi
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