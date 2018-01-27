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H&M'den "Allah" yazısına benzer figürlü çocuk çorapları için özür!

27 Ocak 2018 Cumartesi - 14:48 | Son Güncelleme : 27 01 2018 - 14:48

Dünyaca ünlü İsveç giyim markası H&M'nin satışa sunduğu çocuk çoraplarında Arapça "Allah" yazısına benzer figürler bulunması tepkilere neden oldu.


Ülkedeki bazı müşterilerin H&M'de satılan çocuk çoraplarının altındaki  figürün Arapça ''Allah'' anlamına geldiğini belirtmeleri üzerine firma yanlış  anlaşıldıklarını açıklayarak özür diledi. 
 
İsveç devlet radyosu SVT'nin haberine göre, firma yaptığı açıklamada,  çorapların altında "Allah" yazmalarının söz konusu olmadığını ama figürdeki  benzerlikten dolayı özür dilediklerini kaydetti.
 
Şirket, çorapların toplatıldığını duyurdu.
 
Öte yandan bir süre önce H&M, siyahi bir manken çocuğun üzerinde  "Ormandaki en havalı maymun" yazısı bulunan tişörtün fotoğrafını internet  sitesinde yayınlaması üzerine tepkilerin ardından özür dilemişti.
 
  
 
 
 
 

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