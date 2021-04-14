Güzellik salonları kapanacak mı? Güzellik merkezleri ne zaman açılacak? İşte İçişleri Bakanlığı Genelgesi

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Kısmi Kapanma Genelgesi gönderdi. Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler uygulamaya geçirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısında alınan kararlar doğrultusunda ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya geçildi. Kısmi kapanmaya yönelik tedbirler arasında güzellik salonları ile ilgili yeni kararlar da alındı. Peki, Güzellik salonları kapanacak mı? Güzellik merkezleri kapandı mı? Güzellik merkezleri açık mı? Güzellik salonları ne zaman açılacak? İşte İçişleri Bakanlığı'nın Kısmi Kapanma Genelgesi...

Kısmi Kapanma Genelgesi yayınlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen genelge kapsamında kısmi kapanmanın kuralları belirlendi. Buna göre ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya geçildi. Yeni tedbirler kapsamında güzellik salonları ile ilgili yeni kararlar da alındı. Peki, Güzellik salonları kapanacak mı? Güzellik merkezleri kapandı mı? Güzellik merkezleri açık mı? Güzellik salonları ne zaman açılacak? İşte İçişleri Bakanlığı'nın Kısmi Kapanma Genelgesi...

GÜZELLİK MERKEZLERİ KAPANDI MI? NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde güzellik salonlarının ile ilgili alınan karar şu şekilde:

"Aşağıda belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecektir.

güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları, Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu,, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları,

Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler.

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek."