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Günlük fiyatı 7 bin TL! Talep yüzde 30 arttı

AA |  14 Nisan 2021 Çarşamba - 16:04 | Son Güncelleme : 14 04 2021 - 16:04

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tatil anlayışları ile planlarında da değişikliği beraberinde getirdi. Salgın nedeniyle otel gibi kalabalık ortamlara girmek istemeyenler, havuzlu villa ve yat gibi kişiye özel tatillere yönelirken, bu rezervasyonlarda doluluk şimdiden yüzde 60'lara ulaştı, yazın yüzde 100'ü bulması bekleniyor.


 
 Villa ve yat kiralama sektöründe faaliyet gösteren Yusuf Temrel, AA  muhabirine, Kovid-19 salgınıyla insanların tatil tercihlerinin değişim  gösterdiğini söyledi.
 
Yeni trendin villa ve yat kiralama olduğunu belirten Temrel, otel gibi  kalabalık mekanlara girmek istemeyenlerin bu seçeneklere yöneldiğini bildirdi.  Temrel, villa tatilinde havuz, güneşlenme alanı, odalar, bahçe, teras gibi tüm  alanların tamamen kişiye özel olduğunu, misafirlerin tek bir odaya sıkışıp  kalmayacağını ve risklerden daha uzak özel bir tatil yapılabileceğini dile  getirdi.
 
 
Daha sağlıklı bir tatil imkanı sunmak adına gerekli tedbirleri  aldıklarını vurgulayan Temrel, şu bilgileri paylaştı:
 
"Geçen yaz sıfır vaka ile süper güvenlikli bir tatil dönemi geçirdik.  Bu kapsamda villalarımızın temizliği, dezenfeksiyon işlemleri, havuz bakımı gibi  konularda Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının tavsiyelerini göz önünde  bulundurarak düzenlemeler yaptık. Biyosidal antimikrobiyal yüzey koruyucular ile  villaları ve havuzları tüm virüs, bakteri ve yosunlara karşı kapladık. Villalara  uzun süreli etkisi olan dezenfektanlar ekledik. Takım arkadaşlarımıza eğitimler  verdik. Konaklama yapacak misafirlerin villa girişi sırasında kimlik bilgileri  ile birlikte Hayat Eve Sığar (HES) kodunu beyan etmeleri gerekiyor."
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Patara Yılı" ilanı sonrası Kaş-Kalkan'a  yoğun ilgi
 
Yusuf Temrel, Kovid-19'dan uzak, güvenli tatil kategorisinde ilk  sırayı alan villalara talep yoğunluğunun bu yıl beklenenden daha erken  başladığını ifade etti.
 
Özellikle Kalkan bölgesine ilginin yüzde 50 arttığına işaret eden  Temrel, şöyle konuştu:
 
 "Geçtiğimiz yıla göre bu yıl villa rezervasyonlarında yüzde 60  doluluğa ulaştık. Yurt dışı rezervasyonları henüz tam başlamamasına rağmen villa  tatili seçeneği, yerli turistlerin yoğun talebiyle karşılaştı. Lüks villalarda  günlük tatilin ücreti 1100 lira ile 7 bin lira arasında değişiyor. Kiralamalar  ise en az 5 geceden başlıyor, haftalık yaklaşık 8 bin lira ile 50 bin lira  arasında çeşitlilik gösteriyor. Yat rezervasyonlarında da benzer şekilde şimdiden  yüzde 60-70 oranında takvimler kapandı. Geçen yıla göre yüzde 30 artış  kaydedildi. Yat kiralama fiyatları haftalık 30 bin lira ile 120 bin lira arasında  değişiyor."
 
 Temrel, Kaş'ın turistik bölgesi Kalkan'ın, villa turizminin dünya  başkenti olarak anıldığına dikkati çekerek, bölgeye her yıl birçok ülkeden turist  geldiğini anlattı.
 
 İzole tatilin markası haline gelen Kalkan'ın İslamlar (Bodamya),  Üzümlü, Bezirgan, Sarıbelen bölgelerine yoğun ilgi olduğunu belirten Temrel, "3  bin 614 olan Kalkan'ın nüfusunun yaz aylarında 20-25 bine kadar ulaştığı  biliniyor. Özellikle bayram tatillerinde bölgede çok önceden rezervasyon  yapılmazsa yer bulmak imkansız hale geliyor." ifadelerini kullandı.
 
Temrel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2020'yi "Patara Yılı"  olarak ilan etmesinin de etkisine dikkati çekti.
 
Hem bu kararın hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın,  Antalya'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenen Kaplumbağaları Koruma ve  İzleme Programı'na katılıp, "2020 Patara Yılı" kapsamında Patara Antik Kenti'ni  ziyaret etmesinin, bölgeye yönelik farkındalık oluşturduğunu söyledi.
 
Villalar sağlık turizmine de katkı sağlıyor
 
Temrel, Doc's Health Tourism Agency olarak uluslararası sağlık turizmi  ile Türkiye'ye birçok ülkeden hasta getirdikleri bilgisini vererek, hasta ve  hasta yakınlarının tedavileri sonrası tekrar hekim kontrolüne kadar olan dinlenme  süresinde, izole bir tatil seçeneği olan villayı tercih ettiğini bildirdi.
 
Her yıl yurt içi ve dışından çok sayıda ünlünün de mahremiyetin  korunduğu villaları tercih ettiğini anlatan Temrel, villa tatilini bir kez  deneyenin bir daha asla vazgeçemediğini dile getirdi.
 
Temrel, Kaş, Kalkan ve Fethiye bölgesinde villa konseptinin çok  tutulduğunu ifade ederek, "Kışın dahi yüzde 60 dolan villaların, bu yaz için  yüzde 100 doluluğa ulaşmasını bekliyoruz." dedi.
 
  
 

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