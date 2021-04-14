Günlük fiyatı 7 bin TL! Talep yüzde 30 arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tatil anlayışları ile planlarında da değişikliği beraberinde getirdi. Salgın nedeniyle otel gibi kalabalık ortamlara girmek istemeyenler, havuzlu villa ve yat gibi kişiye özel tatillere yönelirken, bu rezervasyonlarda doluluk şimdiden yüzde 60'lara ulaştı, yazın yüzde 100'ü bulması bekleniyor.

Villa ve yat kiralama sektöründe faaliyet gösteren Yusuf Temrel, AA muhabirine, Kovid-19 salgınıyla insanların tatil tercihlerinin değişim gösterdiğini söyledi.

Yeni trendin villa ve yat kiralama olduğunu belirten Temrel, otel gibi kalabalık mekanlara girmek istemeyenlerin bu seçeneklere yöneldiğini bildirdi. Temrel, villa tatilinde havuz, güneşlenme alanı, odalar, bahçe, teras gibi tüm alanların tamamen kişiye özel olduğunu, misafirlerin tek bir odaya sıkışıp kalmayacağını ve risklerden daha uzak özel bir tatil yapılabileceğini dile getirdi.

Daha sağlık lı bir tatil imkanı sunmak adına gerekli tedbirleri aldıklarını vurgulayan Temrel, şu bilgileri paylaştı:

"Geçen yaz sıfır vaka ile süper güvenlikli bir tatil dönemi geçirdik. Bu kapsamda villalarımızın temizliği, dezenfeksiyon işlemleri, havuz bakımı gibi konularda Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının tavsiyelerini göz önünde bulundurarak düzenlemeler yaptık. Biyosidal antimikrobiyal yüzey koruyucular ile villaları ve havuzları tüm virüs, bakteri ve yosunlara karşı kapladık. Villalara uzun süreli etkisi olan dezenfektanlar ekledik. Takım arkadaşlarımıza eğitimler verdik. Konaklama yapacak misafirlerin villa girişi sırasında kimlik bilgileri ile birlikte Hayat Eve Sığar (HES) kodunu beyan etmeleri gerekiyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Patara Yılı" ilanı sonrası Kaş-Kalkan'a yoğun ilgi

Yusuf Temrel, Kovid-19'dan uzak, güvenli tatil kategorisinde ilk sırayı alan villalara talep yoğunluğunun bu yıl beklenenden daha erken başladığını ifade etti.

Özellikle Kalkan bölgesine ilginin yüzde 50 arttığına işaret eden Temrel, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıla göre bu yıl villa rezervasyonlarında yüzde 60 doluluğa ulaştık. Yurt dışı rezervasyonları henüz tam başlamamasına rağmen villa tatili seçeneği, yerli turistlerin yoğun talebiyle karşılaştı. Lüks villalarda günlük tatilin ücreti 1100 lira ile 7 bin lira arasında değişiyor. Kiralamalar ise en az 5 geceden başlıyor, haftalık yaklaşık 8 bin lira ile 50 bin lira arasında çeşitlilik gösteriyor. Yat rezervasyonlarında da benzer şekilde şimdiden yüzde 60-70 oranında takvimler kapandı. Geçen yıla göre yüzde 30 artış kaydedildi. Yat kiralama fiyatları haftalık 30 bin lira ile 120 bin lira arasında değişiyor."

Temrel, Kaş'ın turistik bölgesi Kalkan'ın, villa turizminin dünya başkenti olarak anıldığına dikkati çekerek, bölgeye her yıl birçok ülkeden turist geldiğini anlattı.

İzole tatilin markası haline gelen Kalkan'ın İslamlar (Bodamya), Üzümlü, Bezirgan, Sarıbelen bölgelerine yoğun ilgi olduğunu belirten Temrel, "3 bin 614 olan Kalkan'ın nüfusunun yaz aylarında 20-25 bine kadar ulaştığı biliniyor. Özellikle bayram tatillerinde bölgede çok önceden rezervasyon yapılmazsa yer bulmak imkansız hale geliyor." ifadelerini kullandı.

Temrel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın, 2020'yi "Patara Yılı" olarak ilan etmesinin de etkisine dikkati çekti.

Hem bu kararın hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 'ın, Antalya 'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenen Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Programı'na katılıp, "2020 Patara Yılı" kapsamında Patara Antik Kenti'ni ziyaret etmesinin, bölgeye yönelik farkındalık oluşturduğunu söyledi.

Villalar sağlık turizmine de katkı sağlıyor

Temrel, Doc's Health Tourism Agency olarak uluslararası sağlık turizmi ile Türkiye'ye birçok ülkeden hasta getirdikleri bilgisini vererek, hasta ve hasta yakınlarının tedavileri sonrası tekrar hekim kontrolüne kadar olan dinlenme süresinde, izole bir tatil seçeneği olan villayı tercih ettiğini bildirdi.

Her yıl yurt içi ve dışından çok sayıda ünlünün de mahremiyetin korunduğu villaları tercih ettiğini anlatan Temrel, villa tatilini bir kez deneyenin bir daha asla vazgeçemediğini dile getirdi.