26 Ekim 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.144 -3.88 EURO 9,5640 1.22
USD 8,0860 1.49 ALTIN 495,130 1.63
CANLI BORSA
TÜMÜ

Güney Kore'de grip aşısı krizi büyüyor: Ölü sayısı 59'a çıktı

AA |  26 Ekim 2020 Pazartesi - 17:47 | Son Güncelleme : 26 10 2020 - 17:47

Güney Kore'de grip aşısıyla bağlantılı olduğu düşünülen ölümlerin sayısı 59’a çıktı.


Yonhap ajansının haberine göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KCDC), çoğu 70 ila 80 yaşlarında 59 kişinin grip aşısı olduktan sonra yaşamını yitirdiğini bildirdi.
 
Öte yandan yetkililer, "grip aşısıyla ölümler arasında doğrudan bağlantı olduğu iddiasını" yalanladı.
 
KCDC, "46 kişinin ölümünün aşıyla herhangi bir bağlantısının bulunmadığını, diğer 13 ölümün araştırıldığını" açıkladı.
 
Güney Kore'de 17 yaşındaki bir genç de grip aşısı vurdurduktan sonra yaşamını yitirmişti. Yetkililer gencin ölümünün de aşıyla ilgisinin bulunmadığı bildirmişti.
 
Güney Kore'de yaklaşık 19 milyon kişiye grip aşısı yapmayı planlayan Sağlık Bakanlığı, aşı kampanyasına devam edileceğini duyururken, Kore Tabipleri Birliği, hükümetin grip aşısı programını ertelemeyi gözden geçirmesi gerektiğini belirtmişti.
 

ETİKETLER

Güney Kore grip aşısı koronavirüs
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.