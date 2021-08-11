Gülüş estetiğine ilişkin açıklama

Protetik Diş Tedavisi Bölümü'nden Uzm. Dr. Halenur Bilir, "Gülüşünden memnun olmayanlar için en ideal gülüş artık kişiye özel olarak tasarlanıyor. Gülüş estetiğinde hastanın yaşı, mesleği, cinsiyeti, yüz ve çene yapısı da göz önünde bulunduruluyor." ifadelerini kullandı.

Kişiye özel gülüş tasarımı hakkında bilgi verildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzm. Dr. Halenur Bilir, dişlerdeki estetik görünümün, kişinin özgüvenli ve mutlu hissetmesini sağlayarak iş ve sosyal ilişkilerini de olumlu etkilediğini belirterek, bazı diş yapılarındaki çapraşıklıkları düzeltmek için dişlerde çok fazla aşındırma yapılması gerekebileceğini aktardı.

Dişin canlılığına zarar verebilen bu aşırı aşındırma gereken durumlarda, estetik işlemler öncesinde bu çapraşıklıkların düzenlenmesi için ortodontik tedavi gerekebileceğini bildiren Bilir, şunları kaydetti:

"Estetik işleminde simetri çok önemli. Diş etlerinde asimetri mevcut olan hastalarda diş eti seviyeleme işlemi yapılıyor. Estetik bir gülüşün yapımında lamina veneerler, tam seramik estetik restorasyonlar ve zirkonyum restorasyonlar kullanılıyor. Ayrıca eksik dişlerin varlığında implant tedavisi ile bu eksiklikler tamamlanıp implantların üzerine tam seramik porselen kaplamalar veya zirkonyum kaplamalar yapılarak bu gülüş tamamlanıyor. Dişlerin rengi ile ilgili sorun olduğu durumlarda diş beyazlatma yapılabiliyor."

"Gülüş dizaynı 2 seans olarak planlanıyor"

Gülüşünden memnun olmayanlar için en ideal gülüşün artık kişiye özel olarak tasarlandığının altını çizen Bilir, gülüş estetiğinde hastanın yaşı, mesleği, cinsiyeti, yüz ve çene yapısının da göz önünde bulundurulduğunu vurguladı.

Gülüş estetiğinde en ideal gülüşü nasıl planladıklarını anlatan Bilir, şu ifadeleri kullandı:

"Kişiye özel olarak planlanıp diş hekimliğinde kullanılan lamina veneerler, tam seramik ve zirkonyum restorasyonlar gibi işlemler ile her hastaya uygulanabilir. Bu uygulama yapılırken yüz oranları, dişlerinin boyutları, dişeti seviyeleri, göz bebeklerinin pozisyonu, burun ucu, yüzdeki asimetri, dudakların pozisyonu, çenelerin kapanış ilişkileri gibi anatomik kriterlerin yanı sıra hastanın yaşı, mesleği, cinsiyeti gibi faktörler de göz önünde bulunduruluyor."

Bilir, gülüş tasarımının aşamaları hakkında da bilgi verdi.

Gülüş dizaynının 2 seans olarak planlandığını aktaran Bilir, şu ifadeleri kullandı:

"İlk seansta hastadan ağız içi, ağız dışı fotoğraflar ile konuşma esnasında video kaydı alınır. Yine bu seansta dijital ağız içi tarayıcı ile üst ve alt çene ölçüleri ile çenelerin kapanış kaydı alınır. Hastanın yüz oranları, dişlerinin boyutları, dişeti seviyeleri, yaşı, mesleği gibi birçok parametre göz önünde bulundurularak dijital tasarım programlarında kişiye özel gülüş tasarlanıyor. Daha sonra bu planlanan gülüşü içeren modeller 3 boyutlu yazıcılardan çıkarılır. İkinci Seansta 'Mock-up' adını verdiğimiz bir işlemle bu gülüş diş hekimliğinde kullanılan geçici malzemelerle hastanın ağzına aktarılır. Bu seansta hasta dişlerinde herhangi bir işlem yapılmadan final gülüşünü görmüş olur."

"Gülüş dijital olarak kaydediliyor"

Bilir, hasta ve hekim en son olacak gülüş ile ilgili ortak karara vardıktan sonra bu gülüş dijital olarak kaydedildiğini belirterek estetik gülüş yapımında ortaya çıkacak daimi estetik restorasyonların yapımında kullanıldığını belirtti.

Son seansta hastanın konuşması ve diş temaslarının da diş hekimi tarafından değerlendirildiğini söyleyen Bilir, "Dişlerinin boyutu ve formuyla ilgili istediği ilave işlemler varsa bunları bildirebilir. Bunun yanı sıra estetik işlemler öncesi dişeti işlemleri, ortodontik tedavi, implant tedavisi gibi yapılması gereken ilave tedavilerden olup olmadığı da belirlenir." ifadelerini kullandı.