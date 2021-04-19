Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın resmi sayfasından SGK borçlarını peşin ödeme seçeneğiyle yapılandıran ve son ödeme tarihini kaçıran vatandaşların 30 Nisan'a kadar geç ödeme zammı ile birlikte peşin ödeme yapması durumunda yapılandırmasının bozulmayacağı, yapılandırma avantajından yararlanmaya devam edebileceği kaydedildi.
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GSS prim borcu olanlar dikkat! 30 Nisan'a kadar...
19 Nisan 2021 Pazartesi - 1:27 | Son Güncelleme : 19 04 2021 - 1:27