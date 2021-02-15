Göz kapağı estetiği hangi durumlarda yapılır?

Doğuştan veya yaşa bağlı olarak sonradan oluşan göz kapağı düşüklüğü farklı sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Göz kapağı estetiği ile doğuştan gelen üst göz kapağı düşüklüğü, üst göz kapağının işlevini yitirmesi, yaşlılığa bağlı gelişen kırışıklıklar ve sarkmalar ile göz çevresinde meydana gelen kırışıklıklar kurtulmak mümkün. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Yüzer konu hakkında bilgi verdi.

Doğuştan gelen üst göz kapağı düşüklüğü başta olmak üzere belirli bir yaştan sonra göz kapağının işlevini yitirmesi sonucu ortaya çıkan estetik problemlerin ortadan kaldırılması için gerçekleştirilen göz kapağı estetiği pek çok kişi tarafından tercih ediliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Yüzer göz kapağı estetiği ile ilgili merak edilenleri anlattı.

GÖZ KAPAĞINDAKİ SORUNLAR AMELİYATSIZ ÇÖZÜLEBİLİYOR!

Göz kapağı ve çevresinde meydana gelen sıkıntılar nedeni ile zaman içerisinde estetik cerrahi alanında göz kapağı estetiği adı altında yeni nesil bir tedavi yöntemi geliştirildiğini aktaran Op. Dr. Hakan Yüzer geliştirilen bu tedavi yöntemi sayesinde acısız bir şekilde göz kapağı ile alakalı tüm sorunların önüne geçebilmenin mümkün hale geldiğini belirtti.

Yüzer, "Üst göz kapağı estetiği, bu noktada önem arz ediyor. Gözün yapısına baktığımız zaman göz kırpma hareketlerinde esas işlev, üst göz kapağına aittir. Ameliyat olmaksızın göz kapağı sorunlarının önüne geçmek, artık Plazma enerjisi sayesinde mümkün hale geliyor. Sorunu kısa süre içerisinde ortadan kaldırmamız için yeterli bir tedavi yöntemi." dedi.

GÖZ KAPAĞI ESTETİĞİ NEDİR?

Göz kapağı estetiği hakkında bilgi veren Yüzer, "Gözünüzün alt ve üst kısmını çevreleyen kapakların doğuştan ya da sonradan ortaya çıkan etkenler ile yaşadığı sorunlardan kurtulması ya da daha estetik bir görünüme sahip olması için gerçekleştirdiğimiz operasyonlardır. Göz kapağı operasyonlarında eski dönemde lokal anestezi ve sedasyon adını vermekte olduğumuz genel anestezi yöntemleri ile süreç yürütülürdü. Ancak günümüz teknolojileri sayesinde Plazma Enerjisi kullanılarak lazer ile tedavi sürecine geçmiş bulunuyoruz." diye konuştu.

GÖZ KAPAĞI ESTETİĞİ HANGİ DURUMLARDA YAPILIR?

Hastaların öncelikli olarak estetik kaygılar nedeni ile bu yönteme başvurduğunu dikkat çeken Dr. Hakan Yüzer, "Doğuştan gelen üst göz kapağı düşüklüğü, üst göz kapağının işlevini yitirmesi, yaşlılığa bağlı gelişen kırışıklıklar ve sarkmalar ile göz çevresinde meydana gelen kırışıklıklar, en çok başvurulan sorunlar arasında yer alıyor." dedi.

GÖZ KAPAĞI ESTETİĞİ OPERASYON SÜRECİ

Op. Dr. Hakan Yüzer, "Önceliğimiz, her zaman için göz kapağınızı şikayetlerinizden önce analiz etmek. Elde ettiğimiz verilere göre de en doğru tedavi yöntemini en hızlı şekilde uygulamak. Dolayısıyla operasyon sürecinden önce her ne olursa olsun kapsamlı bir analiz ile göz kapaklarının hem görüntü hem de işlevsel anlamda incelenmesi önceliğimiz." diye konuştu.

GÖZ KAPAĞI ESTETİĞİNİN AVANTAJLARI

Op. Dr. Hakan Yüzer, "Lazer tedavi sayesinde en ufak bir görsel sorun ve acı hissetmeden istediğiniz görüntüye sahip olabilirsiniz. Cerrahi bir operasyon olmadığından dolayı en ufak bir iz ya da doğallık dışı görüntü ortaya çıkmaz. Uygulanan alan üzerinde etkisini çok kısa bir süre dilimi içerisinde gösterir. Lokal anestezi ya da uyuşturucu krem sayesinde çok kısa sürede uyuşmayı meydana getirebiliyoruz. Ek olarak fazladan en ufak bir cilt çıkarılması sorunu olmaz. Sadece sarkan bölge için operasyon yapılır." diye konuştu.