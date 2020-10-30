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Görevi bırakacaktı! Libya Başbakanı Serrac'tan yeni karar

AA |  30 Ekim 2020 Cuma - 21:37 | Son Güncelleme : 30 10 2020 - 21:37

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac istifa kararından vazgeçtiğini duyurdu


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Libya Fayiz es-Serrac istifa
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