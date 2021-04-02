Soğuyan havayla birlikte akşam saatlerinde Ardahan'a kar yağdı. Nisan ayının ikinci günü yağan kar, kısa süreliğine kent merkezine beyaza bürüdü. Ardahanlılar baharda kışı yaşadıklarını, güneşli günlere hasret kaldıklarını söylerken Engin Demirci, "Burası Ardahan. Burası güneşin üşüdüğü yer. İlkbahar olmasına rağmen lapa lapa kar yağıyor. Batıda deniz sefası yapıyorlar. Ama biz memleketimizi böyle de seviyoruz" diye konuştu.
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- Görenler inanamadı! Herkes bahar geldi derken lapa lapa kar yağdı
Görenler inanamadı! Herkes bahar geldi derken lapa lapa kar yağdı
DHA | 02 Nisan 2021 Cuma - 19:41 | Son Güncelleme : 02 04 2021 - 19:41