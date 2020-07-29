Google'dan flaş Türkiye kararı! 10 Ağustos'tan itibaren...

Google, Rekabet Kurulu 'nun kararı doğrultusunda 10 Ağustos 2020'den itibaren alışveriş reklamlarını arama sonuçlarından çıkarıyor. Rekabet Kurumu’nun Mayıs 2020’deki Google’daki alışveriş reklamlarıyla ilgili kararı kapsamında herhangi bir ürünün aramasını yapan kullanıcılar, artık alışveriş sitelerinden çıkan ürünleri ekranda göremeyecek.

Kullanıcılar bugün için Google'da bir ürün özelinde arama yaptığında 'slider' şeklinde ekrana fiyatlarıyla birlikte ürünler listeleniyor ve kullanıcılar hem fiyatları karşılaştırıyor hem de doğrudan ilgili fiyatın olduğu ürüne tıklayarak söz konusu alışveriş sitesine girebiliyor. Ancak 10 Ağustos'tan sonra bu mümkün olmayacak.