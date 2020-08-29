Göğüs kafesi açılmadan kalp ameliyatı mümkün

Koroner bypass ameliyatları erişkinlerde en sık yapılan kalp ameliyatları arasında yer aldığını açıklayan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Neyyir Tuncay Eren, koroner bypass ameliyatları genellikle göğüs kemiğinin önden kesilmesi şeklinde yapıldığını açıkladı ancak son yıllarda teknolojideki önemli gelişmeler sayesinde birçok kalp ameliyatını göğüs kemiğini açmadan yapılabileceğini vurguladı.

Küçük kesi ameliyatlarına Bypass’ta eklendi

Kalp kapağı ameliyatları, kalp içindeki delikler gibi birçok patoloji göğüs yan duvarlarında yapılan küçük kesiler ile gerçekleştirilirken, küçük kesilerle yapılan kalp ameliyatlarına artık koroner bypass ameliyatlarının da eklendiğini bildiren Prof. Dr. Neyyir Tuncay Eren, “Bypass ameliyatı ihtiyacı olan hastaların yüzde 70 inde ameliyat meme üzerinden yapılan küçük bir kesi ile gerçekleştirilebilmektedir. Bypass ameliyatlarında önemli bir konu da greft olarak bacak damarları kullanılmak zorunluluğu olduğunda bacağın damar uzunluğunda bir kesi ile açılması zorunluluğu idi. Küçük kesili ameliyatlarda bacaktan damar almak gerektiğinde bunu endoskopik olarak bir iki santimetrelik kesilerle yapmak mümkün olmaktadır. Özellikle kilolu hastalarda bazen bacaktaki kesiler iyileşme süresi çok uzun süren sorunlar halini alabilmekteydi. Halbuki endoskopik olarak bacaktan damar alındığında sadece 2 cm.lik bir kesi olmaktadır ve yine iyileşme süresi birkaç gündür” dedi.

Küçük kesi ameliyatların avantajları

Küçük kesi ile yapılan ameliyatlarda göğüs kemiği kesilmediği için iyileşme çok hızlı olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Eren, “Normalde göğüs kemiği kesildikten sonra kemiğin iyileşme süresi ortalama 45-60 gündür. Bu süre zarfında hastanın kemiğe yük bindirici hareketlerden kaçınması gerekir. Yatarken sağa sola dönmemeye dikkat etmelidir. Halbuki bir çok insan sırt üstü yatmaya alışkın olmadığından bu süreçte bazı sıkıntılar yaşayabilmektedir. Küçük kesilerle yapılan ameliyatlarda hasta ortalama ameliyattan 4-5 gün içinde taburcu edilir. Yan yatabilir. Genellikle 10 gün içinde normal yaşantısına döner.” açıklamalarına bulundu.