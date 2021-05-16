Giresun'da dehşet! Annesini baltayla öldürdü, 3 kişiyi yaraladı

Giresun'un Bulancak ilçesinden kan donduran bir haber geldi. T.A. isimli kişi, annesini baltayla öldürdü, kardeşi ile 2 polisi yaraladı. T.A., bu sırada yaralı polis memurlarından birisinin açtığı ateş sonucu vurularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Güzelyalı Mahallesi'nde yaşayan T.A, henüz belirlenemeyen nedenle annesi Şükriye A'yı baltayla öldürdü.

T.A. daha sonra baltayla saldırdığı kardeşi H.A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.



İhbar üzerine bölgeye gelen emniyet güçlerine de saldıran zanlı, 2 polis memurunun yaralanmasına neden oldu.



T.A, bu sırada yaralı polis memurlarından birisinin açtığı ateş sonucu vurularak hayatını kaybetti.



Yaralılar, Bulancak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.