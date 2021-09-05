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Gine'de darbeciler devlet televizyonundan açıklama yaptı

AA |  05 Eylül 2021 Pazar - 18:24 | Son Güncelleme : 05 09 2021 - 18:24

Gine'de Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi alıkoyduğu belirtilen bir grup asker, devlet televizyonu RTG'de darbe bildirisi okudu.


Gine'de Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Mamady Doumbouya  ve beraberindeki bir grup asker, RTG'de canlı yayına çıktı.
 
Doumbouya, anayasayı, hükümeti, kurumları feshettiklerini ve en kısa  sürede halkın da katılımıyla yeni bir anayasa hazırlayacaklarını belirtti.
 
Hava ve kara sınırlarının kapatıldığını kaydeden Doumbouya, en kısa  sürede bir geçiş hükümeti oluşturmak için çalışmalara başlayacaklarını söyledi.
 
Cumhurbaşkan Conde'nin nerede olduğuna ilişkin açıklama yapılmadı.
 
Doumbouya, gün içinde Twitter'da paylaşılan videosunda, Conde'nin  ellerinde olduğunu söylemişti.
 
Birliğinin Savunma Bakanlığından ayrılarak bağımsız hale gelmesini  isteyen Doumbouya'nın bir süredir hükümetle bazı sorunlar yaşadığı biliniyordu.
 
Doumbouya, Fransız Yabancı Lejyonunda bir süre görev yaptıktan sonra  2018'de Conde tarafından oluşturulan GFS'nin başına getirilmişti.
 
"Saçının teline bile dokunmadık değil mi?"
 
Nerede tutulduğu henüz bilinmeyen Conde'nin Twitter'da paylaşılan  videosunda, bir grup askerle bir odada beklediği ve askerlerden birinin bitkin  haldeki Conde'ye "Saçının teline bile dokunmadık değil mi?" dediği görülmüştü.
 
Cumhurbaşkanı Alpha Conde'ye karşı, 19 Temmuz 2011'de de darbe  girişiminde bulunulmuş ve konutuna roketli saldırı düzenlenmişti.
 
Conde, 18 Ekim 2020'de yüzde 59,49 oy alarak 3'üncü kez cumhurbaşkanı  seçilmişti.
 
Üçüncü dönem adaylık tartışmaları
 
Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik  güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Conde, 2015'te  yeniden Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.
 
Cumhurbaşkanının en fazla 2 dönem üst üste görev yapabildiği ülkede  ikinci dönemi 2020 Aralık'ta sona eren Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine  imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu 22 Mart 2020'de yapılmıştı.
 
 83 yaşındaki Conde'nin 3'üncü dönem adaylığı, ülkenin en çok  tartışılan gündem maddesi olmuştu.
 

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Gine Alpha Conde asker
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