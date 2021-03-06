Genç kızlara iğrenç istismar!

Konya'da parkta yürüyen yaşları 18'den küçük kızlara cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen 62 yaşındaki şahıs, çevredekiler tarafından yakalandı. Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesinde yaşandı. Yaşları 18'den küçük olan iki genç kız, parkta yürüdüğü sırada yanlarına daha önceden tanımadıkları H.H.Ç. geldi. Genç kızlara önce sözlü tacizde bulunan ve ardından fiziki hareketlerde bulunan H.H.Ç., kızların yardım istemesi üzerine olay yerine gelen vatandaşlar tarafından kaçamadan yakalandı.

GÖZALTINA ALINDI

Sabah gazetesinden Tolga Yanık'ın haberine göre; Parkta toplanan vatandaşlar tarafından darp edilen H.H.Ç., kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenilen H.H.Ç., emniyete götürüldü.