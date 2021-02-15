Gelir İdaresi Başkanlığı 67 ilde 280 şoför alacak! İşte GİB şoför alımı başvuru şartları!

Gelir İdaresi Başkanlığı'na merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 280 sözleşmeli destek personeli (şoför) alınacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 24 Şubat'ta sona erecek. Peki, GİB personel alımı! GİB şoför alımı başvurusu nasıl yapılır? Gelir İdaresi Başkanlığı şoför alımı başvuru şartları!

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 280 sözleşmeli destek personeli (şoför) istihdam edecek. Resmi Gazete 'de yayımlanan ilana göre, Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 67 ilde şoför pozisyonunda görev yapacak 280 sözleşmeli destek personel alımı gerçekleştirilecek. İşte Gelir İdaresi Başkanlığı şoför alımı başvuru şartları!

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) Resmi Gazete 'de yayımlanan personel alımı ilanına göre, 280 sözleşmeli destek personeli (şoför) istihdam edilecek. GİB şoför alımı için 16-25 Mart'ta Ankara 'da sözlü sınav yapılacak.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sınav tarihinden en az 10 gün önce "http://www.gib.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

GİB ŞOFÖR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 15-24 Şubat tarihlerinde "http://sinav.gib.gov.tr" adresindeki "on-line sınav sistemi"ne kayıt olarak başvurularını elektronik ortamda yapacak.

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- 01.01.2021 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),

- Üniversitelerin ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak,

- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ön

Lisans) katılmış ve KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

- Geçerlilik süresi dolmamış D1 veya D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

- Sınav sözlü olmak üzere tek aşamalı olacak.

- Sözlü sınav konuları; genel yetenek, genel kültür ile istihdam edileceği alana ilişkin mesleki konulardan oluşur.