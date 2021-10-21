Gece yeme bozukluğu kadınlarda daha sık görülüyor

Gece yemek yeme sendromunun arkasında sadece fizyolojik değil psikolojik sebeplerin de olabileceğinin altını çizen Diyetisyen Çinko, uyku düzensizliği, insomnia, depresyon, anksiyete, psikolojik sorunlar, diyabet, düzensiz beslenme alışkanlığı, obezite ve hormonal nedenlerin gece yeme bozukluğunun sebepleri arasında sayılabileceğini söyledi.

Bir kişide gece yeme bozukluğu olduğunu düşünmek için 5 kriterin bulunması gerekir. Bunlar:

Kriter 1: Enerji miktarının yüzde 25’inden fazlasının akşam yemeğinden sonra karşılanması, haftada en az iki kez gece yemek yeme davranışı (en az biri bulunmalı.)

Kriter 2: Akşam ve gece yemek yeme davranışının farkında olma ve hatırlama.

Kriter 3: Sabahları iştahsızlık ve/veya haftada 4 veya daha fazla kez kahvaltı öğününün atlanması, akşam yemeğinden gece yatana kadar veya geceleri de dâhil olmak üzere iştahta artış, haftada 4 kereden fazla uykuya dalışta zorluk, uykuya geçiş için yeme zorunluluğunun olduğuna karşı duyulan inanç, akşam ve sonrası duygu durumunun kötüleşmesi (en az 3'ü bulunmalı).

Kriter 4: Bozukluk, gündelik fonksiyonda dikkate değer miktarda rahatsızlık ve bozulma ile ilişkilidir.

Kriter 5: Bozulmuş yeme düzeninin en az 3 ay boyunca sürmesi gerekir.