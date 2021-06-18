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Gece yarısı sır olay! Park halindeki araçta bu halde bulundu

Ferhat EKİNCİ-Burak TEKİN/ANKARA,(DHA) |  18 Haziran 2021 Cuma - 1:54 | Son Güncelleme : 18 06 2021 - 1:54

Ankara'da kırsal alanda park halindeki otomobilde bir kişinin cesedi bulundu.


Keçiören ilçesi Ovacık Mahallesi 572'nci Sokakta, park halindeki 40 AAR 371 plakalı otomobilin içinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu emniyete bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kırsal alanda yol kenarında bulunan otomobil içinde inceleme yaptı. Ekipler, yaptığı ilk incelemede otomobilin ön yolcu koltuğunda hareketsiz yatan Cengiz Yürekli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
 
Olay yeri inceleme ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Cengiz Yürekli'nin kalp krizinden dolayı hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durdu. Yürekli'nin cenazesi, detaylı ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Emniyet ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
 

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