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Gece yarısı akrabaların miras kavgası: 3 kişi hayatını kaybetti

AA |  04 Haziran 2021 Cuma - 1:48 | Son Güncelleme : 04 06 2021 - 1:48

Sakarya'nın Erenler ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


İddiaya göre, Kamışlı Mahallesi'nde aralarında daha önce de husumet  bulunan akrabalar arasında miras anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
 
Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Ş; amcası Saffet, yengesi Nuran ve  kuzeni Gökhan Ş'ye tabancayla ateş etti.
 
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
 
Sağlık ekipleri Saffet ve eşi Nuran Ş.'nin olay yerinde öldüğünü  belirledi.
 
Ağır yaralanan Saffet-Nuran Ş çiftinin çocukları olan Gökhan Ş. ise  kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını  kaybetti.
 
Saldırgan Y.Ş'nin gözaltına alındığı ve yaralı olduğu öğrenildi.
 
Jandarmanın olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
 
Olayın geçmişi
 
Salih ve Saffet Ş. kardeşler arasında 5 Mayıs'ta miras anlaşmazlığı  nedeniyle çıkan tartışmada Salih Ş, silahıyla ateş etmiş, bu sırada araya girmeye  çalışan Saffet Ş'nin eşi Nuran Ş, kurşun isabet etmesi sonucu ayağından  yaralanmıştı.
 
Öte yandan, Salih Ş'nin bugünkü silahlı kavganın şüphelisi Y.Ş'nin  babası olduğu öğrenildi.
 

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Sakarya Erenler miras akraba
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