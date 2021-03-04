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Gece kulübünde bu halde yakalanınca olanlar oldu: Adam mı öldürdük?

DHA |  04 Mart 2021 Perşembe - 1:38 | Son Güncelleme : 04 03 2021 - 1:38

İzmir'in Konak ilçesinde açık olan ve eğlence yapılan gece kulübüne, polis ekiplerince yapılan baskında koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan 23 kişiye 144 bin 900 TL ceza uygulandı, iş yeri sahibi gözaltına alındı. İşlem yapılan bir kişi ise gazetecilere "Neden çekiyorsun, adam mı öldürdük?" diye tepki gösterdi.


Bölgede devriye görevinde bulunan Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, saat 21.10 sıralarında bir gece kulübünün açık olduğu ve içeride müşterilerin olduğunu tespit etti. Mekana baskın yapan polis, kapalı olması gereken iş yerinin faaliyetine devam ettiğini, içeride bulunan 23 kişinin ise sosyal mesafe kuralına uymayıp, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edildiğini belirledi. 23 kişiye, toplam 144 bin 900 TL para cezası uygulandı. Gözaltına alınan iş yeri sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı.
 
Bu arada, hakkında işlem yapılan bir kişi, önlemleri ihlal etmesine rağmen gazetecilere, "Neden çekiyorsun, adam mı öldürdük?" diye tepki gösterdi.

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İzmir Konak koronavirüs
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