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Gaziantep'te facia gibi kaza: 3 ölü, 2 yaralı var

AA |  14 Haziran 2021 Pazartesi - 23:16 | Son Güncelleme : 14 06 2021 - 23:16

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.


Ahmet Arslan yönetimindeki 13 FD 395 plakalı otomobil Gaziantep-Nurdağı kara yolunun 40. kilometresindeki kırsal Atalar Mahallesi  yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
 
Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine jandarma ve sağlık  ekipleri sevk edildi.
 
Ekipler, otomobildeki Kadir Dikmen ve Ferhat Yiğituşağı'nın kaza  yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
 
Yaralanan Ahmet Arslan, Mehmet Karayılan ve Mehmet Kalkan ise 112 Acil  Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
 
Yaralılardan Kalkan, kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesindeki  müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
 
 Araçtakilerin, Nurdağı'nda katıldıkları taziye ziyaretinden döndüğü  öğrenildi.
 

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Gaziantep Şehitkamil otomobil
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