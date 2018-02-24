Gates suçlamaları kabul etti!

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, ABD 'de Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in suçladığı Gates, savcılıkla iş birliği yaparak suçlamaları kabul etti.

Trump'ın seçim kampanyası döneminde kampanya menajeri Robert Manafort'un yardımcısı olarak görev yapan Gates'in, "ABD hükümetine karşı komplo kurmak" ve "FBI yetkililerine yalan söylemek" suçlamalarını kabul ettiği belirtildi.

Gates'in bundan sonraki süreçte Mueller ile iş birliği yapacağı ve Rusya soruşturmasıyla ilgili yeni bilgiler verebileceği kaydedildi. Gates ile daha önce suçlanan Manafort'un ise halen hakkındaki suçlamaları reddettiği biliniyor. Ayrıca Gates'in eski ortağı ve iş arkadaşı Manafort'a karşı ifade verip vermeyeceği de merak ediliyor.

Mueller'ın her iki isme yönelttiği suçlamalarda ikilinin Ukrayna 'daki iş bağlantıları ve bu çerçevede Ruslarla seçim kampanyası üzerine yaptıkları iddia edilen bazı görüşmeler gündeme gelmişti. İki isim de daha önce kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

Rusya soruşturması kapsamında daha önce Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ve Trump'ın seçim kampanyasındaki dış politika danışmanlarından George Papadopoulos haklarındaki suçlamaları kabul etmişti.

ABD'de 8 Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber saldırılar yoluyla müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan ve Kongre ile Özel Yetkili Savcı Mueller nezdinde yürütülen soruşturmalar devam ediyor.