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Garanti BBVA resmen duyurdu! İmzalar atıldı, yeni kredi...

AA |  26 Mayıs 2021 Çarşamba - 14:15 | Son Güncelleme : 26 05 2021 - 14:22

Garanti BBVA harekete geçti. Yeni gelişme vatandaşlara duyuruldu. Karar verildi ve imzalar atıldı. Garanti BBVA, sendikasyon sürecini tamamlayıp yaklaşık toplam 638 milyon dolarlık kredi anlaşmasına imza attı.


Garanti Bankı'ndan resmi açıklama geldi. Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, banka, yurt dışı borçlanma  programı çerçevesinde uluslararası piyasalardan sağladığı sendikasyon kredisine  yüzde 140 oranında talep geldi.  367 gün vadeli 279 milyon dolar ve 294 milyon  avro tutarında iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması 18 ülkeden  34 bankanın katılımıyla imzalandı. Dış ticaretin finansmanı ile genel kurumsal  amaçlarla kullanılacak kredinin toplam maliyeti sırasıyla "Libor  yüzde 2,50" ve  "Euribor  yüzde 2,25" olarak gerçekleşirken, banka sendikasyon işlemini yüzde 100  oranında yeniledi.

2021'DE 1,5 MİLYAR TL FİNANSMAN

Geçen yıl dünyada bir bankanın aldığı sürdürülebilirlik kriterlerine  endeksli ilk yeşil sendikasyon kredisine imza atan Garanti  BBVA, bu yıl da sendikasyon kredisi işlemini üç sürdürülebilirlik performansı  kriterine endeksli olarak gerçekleştirdi. Müşterilerinin daha sürdürülebilir  yaklaşımlar benimsemelerine destek olmak için yenilikçi ürün ve hizmetler sunmayı  hedefleyen Garanti BBVA, aynı zamanda 2021 yılında 1,5 milyar TL sürdürülebilir  finansman sağlamayı ve bankanın enerji ihtiyaçlarının en az yüzde 80'ini  yenilenebilir kaynaklardan temin etmeyi taahhüt etti. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep  Baştuğ, bir yılı aşkın süredir tüm dünyayı etkisi altına alan salgının gölgesinde  finansal piyasalardaki zorlukların devam ettiğini belirtti.

 
 
Böylesi bir dönemde sendikasyon sürecini bir kez daha başarıyla  tamamlayıp yaklaşık toplam 638 milyon dolarlık kredi anlaşmasına imza atmanın  gururunu yaşadıklarını ifade eden Baştuğ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçtiğimiz yıl dünyada bir ilki gerçekleştirip, bir bankanın  imzaladığı sürdürülebilirlik performansına endeksli ilk sendikasyon kredisinin  ardından, bu yıl da kredinin sürdürülebilirlik performansı kriterleri  çerçevesinde olması ve bu alanda sektöre öncülük etmiş olmamız bizim için çok  değerli. Bu süreci, sürdürülebilirlik konusunda verdiğimiz taahhütlerin,  üstlendiğimiz misyonun önemli bir adımı ve yansıması olarak görüyoruz.  Sendikasyon kredisinin yenilenmesi, Garanti BBVA'nın yurt dışı finansman  piyasasındaki sürdürülebilir fonlama yaratma gücünü ortaya koyarken, uluslararası  bankaların ve yatırımcıların Türkiye'de çalışmak isteyeceği ilk banka olma  vizyonu doğrultusunda, güçlü muhabir bankacılık ağı, deneyimli ekibi ve iş  yaratma kabiliyetindeki başarısıyla sektördeki öncü konumunu da bir kez daha  kanıtladı. Yenilediğimiz sendikasyon kredisiyle dış ticaretin finansmanına katkı  sağlamaya ve şirketlerimizin uluslararası arenada en büyük destekçisi olmaya  devam edeceğiz."   

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