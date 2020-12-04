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Garanti Bankası kararı resmen duyurdu! Değişti...

04 Aralık 2020 Cuma - 11:13 | Son Güncelleme : 04 12 2020 - 11:13

Garanti Bankası harekete geçti ve yeni kararı resmen açıkladı. Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Dev banka yapılan yeni değişikliği müşterilerine açıkladı. Çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi. Çarşamba günü karar uygulamaya konuldu.


Garanti Bankası'ndan milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni karar geldi. Dev banka müşterilerini ilgilendiren açıklamayı yaptı. Koronavirüse karşı ülkede birçok tedbir alındı. Yeni kararların ardından bankalar da harekete geçti ve çok sayıda bankanın çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı. Bu bankalardan biri de Garanti Bankası oldu. Çarşamba günü yeni karar uygulamaya konuldu.
 
GARANTİ BANKASI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA
 
Garanti Bankası'nın sosyal medya hesabından 'Müşterilerimize önemli hatırlatma!' başlığı ile yapılan duyuruda şöyle denildi:
 
"Müşterilerimize önemli hatırlatma! Koronavirüs tedbirlerimiz kapsamında şubelerimizin çalışma saatleri değişti. 2 Aralık 2020 Çarşamba gününden itibaren şubelerimiz 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet verecektir"
 

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