Garanti Bankası kararı resmen duyurdu! Değişti...

Garanti Bankası'ndan milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni karar geldi. Dev banka müşterilerini ilgilendiren açıklamayı yaptı. Koronavirüse karşı ülkede birçok tedbir alındı. Yeni kararların ardından bankalar da harekete geçti ve çok sayıda bankanın çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı. Bu bankalardan biri de Garanti Bankası oldu. Çarşamba günü yeni karar uygulamaya konuldu.
GARANTİ BANKASI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA
Garanti Bankası'nın sosyal medya hesabından 'Müşterilerimize önemli hatırlatma!' başlığı ile yapılan duyuruda şöyle denildi:
"Müşterilerimize önemli hatırlatma! Koronavirüs tedbirlerimiz kapsamında şubelerimizin çalışma saatleri değişti. 2 Aralık 2020 Çarşamba gününden itibaren şubelerimiz 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet verecektir"