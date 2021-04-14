Galata Kulesi’nin ağırlığının 120 bin katı kargo taşındı

Bir yılı geçen pandemi sürecinde hem ekonomik hem de sosyal anlamda ekonomiye katkı sağladığını duyuran Aras Kargo, Galata Kulesi’nin ağırlığının 120 bin katı kargo taşıdıklarını açıkladı. Firmanın genel müdürü Utku Ayyarkın, “Yıl sonunda 200 milyon adrese uğramış olduk. Yani Türkiye nüfusunu 2 kereden fazla ziyaret ettik diyebiliriz” dedi.

Bilecik, Adıyaman, Bartın, Tunceli, Kilis, Pandemi sürecinde e-ticaret in etkisiyle başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere Anadolu’nun farklı şehirlerinde üretim yapan KOBİ’ler de ülkenin dört bir yanına ürün göndermeye başladı. Bu durum kargo gönderimlerine de yansıdı. Aras Kargo verilerine göre, doğu illerinin gönderi hacmi de yüzde 70’in üzerinde arttı. Kargo hacmini arttıran iller arasında Iğdır Uşak , Şırnak, Giresun ve Batman yer aldı. Artan kargo hacmini teknolojik yatırımlar ve yeni işe alımlar ile yöneten şirket, binden fazla yeni istihdam yarattı. Pandemi döneminde 200 milyondan fazla adrese uğradığını açıklayan Aras Kargo, en fazla gönderiyi de İstanbul için taşıdığını bildirdi. Ayrıca, en fazla kargo Aralık 2020’de taşındı.

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, yaklaşık 10 bin ton olan Galata Kulesi’nin ağırlığının 120 bin katı kargo taşıdıklarına dikkat çekti.

TÜRKİYE NÜFUSUNU 2 KEREDEN FAZLA ZİYARET ETTİK

Utku Ayyarkın, pandeminin ardından daha önce hiç olmadığı kadar sosyal ve ekonomik anlamda büyük değişim sürecine girdilerini belirterek özellikle e-ticaret tarafında yaşanan hızlı büyüme nedeniyle iki katı aşan bir iş hacmi ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Ayyarkın, “Pazaryeri ve e-ticaret müşterilerimize ait gönderi sayısı iki kat arttı. Diğer yandan kurumdan kuruma gönderi yapan B2B müşterilerimizin paket sayısı ise azaldı. Buradaki değişimler iş modelimize yansıdı ve daha önce bir noktaya gidip birden fazla paket bırakırken, pandeminin etkisiyle birlikte eve teslimatlar artmış olup her bir noktaya bir paket bırakmaya başladık. Böylece ziyaret ettiğimiz adres sayısı 500 binlerden 1 milyonun üzerine çıktı. Yılın sonuna geldiğimizde ise 200 milyon adrese uğramış olduk. Yani Türkiye nüfusunu 2 kereden fazla ziyaret ettik diyebiliriz” dedi.

“SAATLİK KAPASİTEMİZİ 3 KAT ARTIRDIK”

Artan iş hacmini yeni işe alımlar ile yönettiklerini belirten Ayyarkın, “Dijital dönüşüm yatırım planlarımız çerçevesinde otomasyon yatırımlarımızı daha da hızlandırdık. Zamanı ve kapasiteyi daha iyi yönetebilmek için 8 transfer merkezimize yaptığımız otomasyon yatırımlarımızla yüzde 300’ün üzerinde kapasite artışı sağlayarak, saatlik işleme kapasitesinde gerçekleşen 3 katlık artışla sektörün otomasyonla iş üreten en önemli oyuncusu haline geldik. Artan adres ve data operasyonunu yönetmek için harita altyapımızı geliştirdik, Kurye Rota Optimizasyonu projesini başlattık. Veriye anlık ulaşabilmek için el terminallerimize yatırım yaptık. Self servis uygulamalarımızı geliştirdik. Sesli yanıt sistemimizi ve mobil aplikasyonumuzu yeniledik. Kargo teslim biçimimizi farklılaştırdık. Kimlik kartı okuma ve SMS kodu ile temassız teslimatı başlattık. Bu süreci en sağlıklı şekilde yönetebilmek ve müşterilerimizin bize istediği zaman ulaşabilmelerini sağlamak için çağrı yönetim süreçlerimizi uçtan uca geliştirdik ve çağrı karşılama kapasitemizi 2,5 kat arttırdık. Böylece hem çağrı hem şikayet sayısını ciddi oranda düşürebildik” diye konuştu.

“16 BİN KİŞİLİK KADRO İLE BAŞARDIK”