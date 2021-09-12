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Fransa'da helikopter düştü: 1 kişi öldü

12 Eylül 2021 Pazar - 20:57 | Son Güncelleme : 12 09 2021 - 20:57

Fransa’nın güneydoğusunda Isere kentinde helikopterin düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.


Fransa’nın Isere Valiliği tarafından Villars de Lans bölgesine kurtarma operasyonuna giden mürettebat dahil 5 kişiyi taşıyan sivil güvenlik helikopterinin düştüğü açıklandı.
 
Arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada kazanın nedeninin henüz belirlenemediği bilgisi verildi.
 
İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’den taziye
 
Diğer yandan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, kazada yaşamını yitiren sivil güvenlik teknisyeninin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.
 
Yerel Dauphine Libere gazetesi ise helikopterdeki diğer 4 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

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Fransa Isere helikopter
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