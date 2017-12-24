FOX TV yayın akışında bugün neler var? - 24 Aralık Pazar

24 Aralık Pazar günü FOX TV, 08:00’da “İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu” adlı yayın akışıyla ekranlara gelecek. Haberin nabzını tutan tüm sıcak gelişmeler ayrıntılarıyla yayında yerini alıyor. Siyaset, sağlık, ekonomi, yaşam, trafik ve hava durumu gibi tüm konu alanlarında bilgiler edinebileceksiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Savaşçı” adlı dizinin yeni bölümü yayın akışına başlıyor. Macera ve aksiyon dolu kesitleriyle yayına başlayan diziyi seyrederken adeta ekranlarınız başına kilitli kalacaksınız. Kanala ait yayın akışı hakkında daha detaylı bilgiler edinmek isterseniz haberimizi takipte kalın!

