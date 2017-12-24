FOX TV yayın akışında bugün neler var? - 24 Aralık Pazar

Sabah ilk olarak “İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu” haber bülteni yayına dahil oluyor. Gündemin en çok konuşulan olaylarından tüm sıcak gelişmelerine kadar uzanan tüm haberler ekranlarınızda olacak. Hafta sonu sabahınızı daha dolu dolu geçirmek, gündemi analiz etmek isterseniz mutlaka sabah haberlerini izleyin. Haber bülteninin hemen ardından 10:45’de “Bizim Hikaye” adlı sevilen dizinin tekrarı başlayacak. Son bölümü kaçırdıysanız bu tekrar bölümü mutlaka izleyin ve tüm gelişmelerden haberdar olun.
Saatler 13:30’u gösterdiğinde “Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi” adlı güncel yaşam programının yeni bölümü sevenlerinin karşısına çıkacak. Magazinden yaşama, sağlıktan alışverişe kadar daha pek çok konudaki gelişmeler güncel verileriyle ekranlarınızda. Hatta sokak röportajlarından bazı güncel kesitlere kadar pek çok ayrıntıya yine programı izlerken tanıklık edebileceksiniz. Canlı yayın programı her hafta sonu pazar günü FOX ekranlarınızda!
15:30’da “Şevkat Yerimdar” adlı mahalle dizisi komedi dolu kesitleriyle sevenlerini bir kez daha ekranları başına çekiyor. Dizinin tekrar bölümünü seyrederek, hafta sonu gün ortanıza renklilik katabilirsiniz. 19:00’da “Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu” bülteniyle akşam haberleri yayın akışına geçiyor. Haber dünyasının tüm sıcak gelişmelerini ayrıntılı şekilde ekranlarınızdan takip edebileceksiniz.
20:00’da “Savaşçı” adlı dizinin yeni bölümü ile akşam kuşağına giriş yapılıyor. Sürükleyici kesitleriyle hayranları bir kez daha ekranları başına çeken diziyi ailenizle birlikte izleyebilirsiniz. Macera, aksiyon, gerilim ve heyecan dolu dizi, pazar akşamınıza adeta dinamiklik katacak! Gece kuşağında ise güzel bir sinem keyfi sizleri bekliyor. Çünkü 00:15’de “Kartal Göz” adlı sinem filmi ekranlarınızda yerini alacak. Daha sonra 02:15’de “Kalbimdeki Deniz”, 05:45’de ise “İnadına Aşk” adlı iki dizinin tekrarı yayına geçiyor.